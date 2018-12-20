自由廣場》民進黨，台語頻道呢？

◎ 郭燕霖

今年八月廿三日，行政院長賴清德統籌相關部會，特別編列台語頻道預算四億元，如果順利的話，應可在明年開播。豈料在十二月十七日立法院教育及文化委員會審查台語頻道預算，召委高金素梅與中國黨委員蔣乃辛和柯志恩等人，連署提案凍結四億專案預算。

高金素梅凍結台語頻道預算的理由是「台語」頻道的名稱有爭議，她表示有台語節目即可，不需要有台語頻道；柯志恩則表示與其要求孩子透過看電視學台語，不如要求節目製播使用台語。有意思的是，如果柯志恩的理由或是邏輯成立，那高金素梅所代表的原住民族群也無須成立原民台來推廣族語，顯然柯志恩反對的理由不成立。至於高金素梅凍結的理由，現階段部分族群對「台語」頻道的名稱有爭議，但是這個數據到底是多少？高金素梅也沒有說出數字，難以說服外界大眾。

高金素梅「有台語節目即可，不需要有台語頻道」的理由更是牽強，「有客語節目即可，不需要有客語頻道」、「有原語節目即可，不需要有原語頻道」會通嗎？政府和國會立委早就不分藍綠，設立客語頻道和原語頻道，高金素梅「有台語節目即可，不需要有台語頻道」的理由是不是犯了大漢沙文主義的觀點呢？

先前馬英九當選總統時，曾將三十四．五億元公廣集團台語台的預算封殺，但那時是中國黨全面執政，台派對於此現狀只能暫時吞忍，期待蔡英文當選總統後能恢復台語文頻道預算和通過國家語言發展法。雖然今年縣市首長大選，民進黨選情重挫，但目前不論中央政府和國會，民進黨仍然是完全執政，且先前催生台語公共電視台聯盟總共號召七十一位立委同意文化部開設台語頻道，這和馬英九執政時封殺台語頻道的背景完全不同，但是目前設置台語頻道的經費和法源依據依然在立法院卡關，外界不解，何以民進黨執政下的台語頻道困境依然和馬英九時代完全相同呢？

二○一四年十二月十四日，當時在野的蔡英文曾經到台灣學教育先驅鄭正煜老師靈前上香。筆者希望現在執政的蔡英文，不要忘記在野時的理想。台灣價值的考卷，是蔡英文給柯文哲的考題，別忘了，「台語頻道如何解凍」，這是台派選民給蔡英文的台灣價值考題。

（作者為台灣教師聯盟副理事長）

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