自由廣場》買記者，合法嗎？

◎ 林志翰

十一月底，印度媒體《今日印度》前駐中國記者克里希南撰文指出，中國成功地以住豪寓、獎學金、免費旅遊等方式收買印度、巴基斯坦、孟加拉以及逾十二個東南亞與非洲國家的記者，以落實國家主席習近平的指示，向全世界「講好中國的故事」。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂警告，中國視新聞倫理為無物，若民主國家不予以反制，再過二十年，恐怕新聞不復存在，僅剩宣傳。遺憾的是，艾瑋昂的警告赤裸裸地在台灣花蓮上演！

傅崐萁不愧是中國習近平的崇拜者，花蓮好故事也是用收買記者的方式寫些歌功頌德的報導給民眾看，洗腦民眾幸福花蓮的假象。猛砸公帑而狂贏選票的民主選舉，在花蓮變了調，筆者還是想問，這樣的醜聞一切合法嗎？

當花蓮代理縣長蔡碧仲發現傅崐萁任內這項名為「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」的廿五個詭怪標案涉嫌浪費公帑五四六萬餘元時；當時任花蓮縣政府副秘書長、記者出身的謝公秉，承諾以每個月五萬元當報酬，以一年六十萬元的價碼收買記者，對傅崐萁縣長的施政歌功頌德、不能寫評論花蓮王的負面新聞的錄音檔曝光後，筆者想問，涉案記者離職就能止血這一件戕害新聞專業的巨大醜聞嗎？

傅崐萁任內的公職人員違反招標法等相關規定圖利記者拿到標案，慷全國納稅人之慨，以公帑行賄記者牟取其個人政治利益。政治黑手用金錢干預新聞媒體，政客與記者間有著明顯的對價關係，檢調司法應該積極介入偵辦，將這些行賄的公職人員與收賄記者一一法辦，而非用模糊的新聞自主來解釋這醜陋不堪的金錢遊戲。

台灣特定新聞台變成直銷台的亂象，縣市長選舉前二十四小時不停播放某位候選人的新聞洗腦支持者，藉由媒體聲量營造支持的選票，不也是師承習近平的伎倆嗎？

（作者為教育工作者，台南市民）

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