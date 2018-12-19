自由廣場》國安院研究報告三點疑惑

◎ 吳人中

由國防部捐助，今年五月掛牌成立的「財團法人國防安全研究院」（國安院）於上週五（十四日）公佈三份年度研究報告，對我國所面臨處境、威脅、周邊趨勢與國防科技發展的介紹，稱得上架構平穩、內容豐富。然而細究「二○一八國防科技趨勢評估」報告（下稱：國防科技）內容，發現一些問題，如下：

首先，國安院成立宗旨之一為「成為對外交流、互動及合作的平台」，然此三份年度報告卻僅公布英文摘要，何以據以完整對外「交流、互動」？而英文摘要亦刪減過度、斷章取義甚多，如「國防科技」報告摘要中所提及的：「台灣業者可補充全球數千架F-16、F-18戰機機隊的零件替換所需。」在英文摘要裡隻字未提，那是代表本建議不擬對外說明？或是本報告不具代表性，僅屬研究員個人建議？

其次，「國安院」另一成立宗旨為「研提論文與出版品…提供政府決策參考」，再以「國防科技」報告為例，即提出「發展無人飛行載具」建議，然上述「台灣業者補充全球F-16、F-18等機隊零件替換」建議，在整段報告中並未推導說明，而逕自出現於結論中，思考邏輯令人費解！

另於「第六章、台灣發展不對稱戰力的利基」、「參、裝備投資選項」、「五、強化地面戰力」中提到「為可能將採購的M1A2戰車搭配TUSK附加裝甲套件…」，難道研究員不知TUSK套件不單單是附加裝甲，而為M1戰車的「戰車城鎮環境生存套件（Tank Urban Survival Kit , TUSK）」嗎？文中出此建議，是否將變更目前「濱海決勝、灘岸殲敵」的防衛構想，而打算用M1進行城鎮戰？而全篇報告於我方建議部分，全數缺乏有關提升「聯合作戰」之方法要項，更是讓人嚴重懷疑這是不是將該院「每週週報」的大集結再出版？如此「報告書」，又何來以專業、客觀、前瞻、國際化多元視野，向政府提供具體政策建議呢？

（作者現任陸軍少校，台北市民）

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