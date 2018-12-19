自由廣場》拒絕雙城論壇 綠營對了

◎ 陳安

台北上海雙城論壇將於廿日在台北登場，驚險連任的柯文哲輪值當主人，他說看了幕僚報告的名單，發現他邀請的綠營學者和民代都不打算出席，他覺得「奇怪，這嘛係怪怪」（台語），他不曉得原因，認為這只是城市交流而已，大家放輕鬆一點，別弄得很緊張。是嗎？這只是城市交流嗎？那為什麼要拖到選後才辦？又為什麼上海台辦主任李文輝，要提前近十天率「踩線團」來「視察」部署？

李文輝透露，本次論壇上海將由副市長周波率一三五人出席，台北方面出席人數更達二五○人創歷史紀錄，但其中不包含柯Ｐ的麻吉韓國瑜，表面上的理由是公務太忙婉拒邀請，但真正的原因恐怕是寧為雞首吧？以前韓是柯屬下，現在韓總得票九十萬，足足比柯Ｐ多了卅多萬票，吳下阿蒙，已今非昔比，豈有可能再當跑腿小弟？哪天搞個高雄深圳雙城論壇，阿伯禿子，誰跟誰走還很難說。

話說回頭，台北上海雙城論壇已邁入第八個年頭，儀式性的象徵意義大於實質交流，郝龍斌任內一連辦了五年，簽了十九項合作備忘錄，還不是忘得一乾二淨，請問有誰在乎落實了什麼？柯文哲要大家放輕鬆，對岸卻死抓「一個中國」的統戰目的不放，二○一六年的通關密語「兩岸一家親」，不是把台灣搞得烏煙瘴氣，親痛仇快嗎？

中國流亡異議人士來台觀察九合一選舉，一致有一個疑問：全世界都在警惕中國民族主義的侵略性擴張，唯獨有些台灣人對中國滿懷期望，以為只要承認「九二共識」就可以「貨出去，人進來，發大財！」陸委會所做的調查，居然有四成民眾認為中國對台灣是友善的，而台灣民眾對習近平的好感度接近三成，甚至好過蔡英文或馬英九，台灣人真的是想錢想到瘋了不成？

九合一大選給了對岸一個錯誤的訊息，老共當然要利用雙城論壇大肆宣傳，綠營拒絕出席摸頭晚宴，是正確的判斷！至於柯文哲，如果還想在政治上更上層樓，我建議他邀吳寶春出席論壇，當面向上海副市長陳情，可否約束一下五毛暴民，讓他單純的賣麵包發大財？

（作者曾任新聞周刊副總編輯）

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