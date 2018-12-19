自由廣場》（青年時評）豬瘟證明：兩岸「協議」像張衛生紙

◎ 古志誠

中國的非洲豬瘟疫情蔓延，波及台灣。媒體報導，一名五十歲從中國嫁來台灣的何姓女子，十八日搭機返台時被發現行李中夾帶十五片豬肉乾，被依規定裁罰新台幣廿萬元。不到二小時，另一名陳姓旅客行李中也被查獲火腿腸○．五八公斤，桃機再祭出第二張廿萬元罰單。台灣把「防疫視同作戰」，中國方面卻不理不睬。

中國豬瘟疫情可怕，日本也同步關切，筆者上網查閱日本農林水產省（類似台灣農委會）網頁：中国におけるアフリカ豚コレラの発生状況（2018年12月17日現在），資訊豐富，圖文並茂，標出目前已知中國淪陷的廿四個豬瘟疫區，讓筆者震驚，因為中國完全封閉消息，不肯公布疫情給國際和鄰國知情，然而日本情報系統卻瞭若指掌！

國民黨選後說，將深化兩岸文化、農產交流，根本是騙局。而本月十三日立法院衛環委員會舉行非洲豬瘟防疫專案報告，農委會防檢局就表示無奈，因為中方未依「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議 」，將豬瘟疫情資訊即時通報台灣，甚至無視我國多次去信詢問，已讀未回，根本不管台灣養豬產業所面臨的浩劫，及消費者知的權利，非常不文明、不友善，我國只能在邊境「苦命」把關。

防疫問題，中國欺瞞國際已非第一遭，這次對於非洲豬瘟疫情「已讀未回」，勢必害慘台灣、日本等周圍國家。而且中國把「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議 」當作衛生紙，簽完就丟，完全不當回事！台灣人也不會再相信國民黨人倡議甚麼兩岸簽署「和平協議」的屁話了！

筆者認為，小英總統該慎重考慮立即暫停「小三通」，為疫情設下防火牆；否則，一旦中國豬瘟大舉入侵，台灣損失將近兩千億，金額之龐大，執政黨聲勢勢必雪上加霜，國民黨反正也不會幫台灣豬農講話，小英政府應速謀對策及完整配套措施！

（作者曾任教育機構研究助理，新北市民）

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