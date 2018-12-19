自由廣場》（林保華專欄）中國豬瘟與綠色肥貓

中國的非洲豬瘟已有二十二個省市淪陷。如果傳入台灣，初步估計損失將近兩千億台幣。台海兩邊交流太頻密，即使加強檢查加重罰款，也是防不勝防。在我看，與其說是非洲豬瘟，不如說是中國豬瘟，因為加害者是中國！

之所以難以防止，除了貪小便宜之徒外，就是中國的資訊封鎖。只要中國在國際航班貼上不准攜帶肉製品的告示，情況就會好很多。然而中國不為之，有理由相信這也是貫徹他們的「窮台」政策，乃至把豬瘟傳到全球的細菌戰，他們才有「豬瘟共同體」的快感。

這樣的大事，為何衛福部與國安機構不去向聯合國投訴？台灣不能加入WHO而欠缺必要的資訊，正好凸顯其不合理性，WHO被香港中國人陳馮富珍把持十年而淪為打壓台灣的政治工具。為此這個中國奴才昨天還獲得習近平紀念改革開放四十年的頒獎，簡直喪盡天理。

中國對台灣的統戰也像豬瘟一樣。他們沒有放鬆利用江丙坤的逝世，派了前海協會會長陳雲林來台弔唁。政府很難禁止這種「人情」。然而你給政治流氓善意，他就得寸進尺，要去拜訪前國民黨主席、「聯共制台」創始人連戰。這被陸委會嚴詞拒絕，理由是違背來台灣弔唁死人的目的。連戰還活得好好的呢。陸委會在堅持主權和保護連戰方面做得正確。

民進黨在九合一選舉大敗以後說要大破大立，除了人事調整，更重要的是思維的改變。處理任何事情要想到台灣是一個主權國家，要想到民眾的觀感。人事調整與政策檢討到什麼程度我不知道，然而有一項可以立即做而會獲得民眾肯定的，就是對「綠色肥貓」減薪。

民進黨第二次執政，從綠色執政縣市輸送人才到中央，是完全必要的。問題出在國營事業的董座。民進黨在野時就批評這些肥貓，為何自己執政後，只改革別人，不改革自己？民進黨一執政，我在民報曾經提出他們應該主動減薪，以示與國民黨的不同。然而人微言輕，又是擋人財路，而無人理睬。部會首長比較辛苦，薪資有規定，也受民意監督；相對來說國營事業董座猶如世外桃源，還包括一些政府出資的基金會。然而不要平均主義一刀切，要酌情減或不減，減多少。

我希望政府儘快調整決策核心，吸收五湖四海人才才可以集思廣益。例如在推行公共政策方面，多徵詢具有豐富從政經驗的柯總召，民代要成為政府承接地氣的重要渠道。總統府資政與國策顧問不要僅作擺設。賴揆一年中做了不少工作，也獲得工商界的肯定，我贊成他留任，並且擴大他的人事權，才能有更加得心應手的團隊。時間緊迫，不要虛度光陰，也不要自亂陣腳。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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