自由廣場》李敏vs.翁寶山

◎ 丁家楨

媒體報導「核四燃料棒外送理由再變 清大教授轟經濟部長公然說謊」，指以核養綠公投發起人、清大教授李敏在臉書中表示：「核四廠的燃料棒運到國外完全沒有必要，因為有部分沒有拆封的燃料束放在空調的燃料廠房，如果要驗證，請燃料公司派組人過來驗證就可以了，不必要分八批，大費周章地把燃料送回美國讓原廠驗證。」這個說法完全違背了翁寶山老師堅持核能電廠採行「深度防禦之安全防護體系」的理念。

核能電廠從廠址的篩選開始，就將地震、風災、水災等地理特徵因素列入限制條件，為的是防範天然事故於未然。接下來無論設計、施工、試驗、運轉，都在原能會的監督及核准下完成，以杜絕人為的事故發生。李老師口中的燃料束，正是核能電廠反應爐所必需的重要元件，沒有了核燃料，就像一部時速三百公里超跑，油箱裡卻沒有一滴油。

李老師為了台電要將已過保固期的燃料束運回原廠驗證，一再疾呼不須如此，只要找一組人來台灣就好，試問這一組人可以負責反應爐未來運轉的安全嗎？原能會同意由這一組人來保證核燃料的安全嗎？國人會因為這一組人的驗證就投下信心票嗎？你個人百分之百的為這一組人背書嗎？

台電核一廠已運轉四十年，從未發生過任何核子事故，擁有行千里路的經驗；李老師負笈MIT專攻核能，可謂讀萬卷書，但老話一句，「爾愛其羊，我愛其禮」啊！

（作者為國營事業員工）

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