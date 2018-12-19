自由廣場》台灣人，高興起來吧！

◎ 劉溪泉

今年九合一公職人員選舉和十項公民投票案於十一月廿四日總算「順利」完成。

公職人員選舉結果可以說是上次（二○一四年）的翻版，只差的是上次教訓國民黨，今年教訓民進黨。

至於十項公投案的結果只是降低門檻後的初試啼聲，當然還有很大的進步空間。

較諸歷次選舉，此次九合一大選過程實有諸多正面意義。

其一，候選人本人之間人身攻擊、抹黑的負面手法已大幅減少，韓國瑜和陳其邁兩位候選人甚至達成默契不攻訐家人，落選者選後也多能及時承認敗選，林佳龍和盧秀燕並攜手共同勘查「山手線」，風範值得肯定。

筆者派駐丹麥期間，該國某友台資深國會議員對我國政治之評語是「台灣政治人物多不成熟」。這是委婉的講法，也是外交辭令吧，其實是「缺乏修養、器度狹小」的意思。如今我們歡喜看到政治人物涵養提升，器度恢宏。

其二，政治制度絕無完美之制度，民主是人類歷史發展至今較合理的制度，彭明敏教授再三叮嚀，民主要有耐心，民主的過程顛顛簸簸，跌倒再起，不斷改變，不斷進步。民主政治制度本身具備了調整功能，免疫系統，水能載舟，也能覆舟，如比喻人體機能應該是人民是紅血球，也是白血球。

台灣人，高興起來吧！

（作者曾任中華民國駐丹麥代表）

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