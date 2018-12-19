自由廣場》老輔導長向國防部進一言

◎ 陳啟濃

國防部不尊重「促進轉型正義委員會」的意見，拒絕撤除三軍營區內的蔣中正銅像，讓人萬分遺憾。台灣的民主化，軍人卻成為最頑強抗拒的一股力量，軍隊表面上的制度雖然國家化，國防部高級軍官威權意識形態的遺毒竟未除。

軍隊不需要造神，要有愛國的情懷，國軍需要的是效忠人民，保衛國家。將蔣中正的銅像搬離部隊，就是要將威權時代將領袖神話的傳統掃除，讓「國軍」理直氣壯拒絕政治騷擾，不受任何黨派、人物與意識形態的主宰。促轉會的意見，其實是在幫國軍解套，走出歷史包袱，懷抱人民與土地，開創嶄新光榮的保國衛民格局。國防部的抗拒，只是更加凸顯其保守的心態，背離軍人的榮譽與使命。

蔣介石雖然是黃埔軍校的創校校長，當時的黃埔是黨校，為了北伐而成立，台灣復校後就改制為陸軍官校，是屬於國家的軍校，是為了保國衛民。國防部如果只是因為黃埔軍校的歷史而堅持留下蔣中正的銅像，恐怕反而會讓軍人甩不掉「蔣軍」、「黨軍」包袱，在社會上無法抬頭挺胸，甚至會讓國軍官兵精神錯亂，整體部隊的戰力受到影響。

再說蔣中正的功過，怎麼分怎麼切還難論斷，但以台灣人的歷史而言，尤其對二二八事件、白色恐怖年代的受害者家屬而言，蔣中正是不折不扣斑斑血跡的劊子手，是很多台灣人內心傷痛的仇恨對象。對於這樣傷害台灣人的軍頭，在二二八及白恐年代，指揮軍人用槍對著手無寸鐵的台灣同胞，這段歷史，軍人能不戒慎？還要在部隊裡保存銅像緬懷他？請問國防部官員，愛民之心何在？更別提，「總統」蔣中正銅像竟然比「國父」還多很多很多，竟然只有蔣總統沒有其他總統包括現任三軍統帥？請用常識思考：這樣子難道不是對國軍形象有害無益嗎？

這是一個老輔導長的肺腑之言，也是一個國中校長的誠摯呼籲：請國防部本著「仁民」「愛民」之心，放眼未來，為團結中華民國台灣做出更大的貢獻！

（作者曾任義務役政戰輔導長，現任國中校長）

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