自由廣場》（北社評論）社子島綠帶景觀規劃與未來

◎ 潘威佑

社子島是基隆河與淡水河交匯的沖積平原。一九五三年克蒂颱風水災後，北市府將社子島末端定為「限制發展區的洪水氾濫區」，僅可供做農業或綠地用地，停發延平北路七至九段建設許可，禁建、限建了四十年，使得社子島地區成為台北市區域內極少數的開發遲緩社區。

二○一○年五月，行政院核定新台北地區防洪計畫。社子島根據兩百年防洪標準規劃，堤防加高到9.65公尺，並將社子島多數平地墊高到8.15公尺，以增加該地區防洪效能。目前市府團隊關於社子島的開發規劃，從防洪出發，並參考二○一六年二月廿八日社子島開發i-Voting最受肯定的生態社子島規劃方向，結合都市計畫，依中強度將開發後計畫人口定為30,000人，同時連結士林北投整體科技產業廊道和區域紅樹林生態外環境。以這樣所謂孕（孕外環）、綠（綠內枝）、心（心中軸）、森（森佈點）的概念，將生態社子島公園綠地系統的景觀總體規劃，在兼顧休閒與生活結合下，審視閒置與壅塞空間，引導周邊土地使用，打通不連續的開放空間，重塑街區文化魅力。

任何的建設開發，無非為了改善原來的環境品質、提升當地生活水準。但是，當地及許多關心社子島開發的文史工作者擔憂，社子島很美，除了生態環境的多樣性，更有豐富的歷史文化，以及鄰里間親密互動的關係，這些都是目前都會區裡已經逐漸消失的自然生態景觀和人文環境。社子島多數的原居民不反對開發，只是面對複雜的計畫內容的艱澀難懂，感到相當無助；尤其關於土地重劃及分配取得公平正義的質疑糾紛、開發期間暫置居住適宜等問題。還有更困難的，在開發之後，原有生活模式被迫改變，因而產生的經濟與生活壓力。這些，做為負責任的民主國家執政者，更應該不吝多與居民們做更友善溝通協調，提出更具體易懂的說明及法理權益保障，提供完善可行的協助輔導方案，以循序漸進溝通協調方式建立居民的信任感。

期待藉由社子島的開發，也解決社子島沉痾已久的問題，讓全民重建對政府的信心。

（作者為台灣北社秘書長）

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