自由廣場》長照稅收低空達標 卻已亮起警訊

◎ 伊佳奇

財政部預估，挹注長照基金的稅收金額，今年將可順利達成321億元的目標，創下台灣有史以來長照預算最高的一年。

前年，政府決定採稅收制，去年即面臨遺贈稅、菸稅調漲首年的「高估低收」現象，要靠公務預算來彌補；過去兩年政府分別調高稅率，才得到，挹注長照基金四大稅目：房地合一、菸稅、遺產稅及贈與稅，有驚無險的今年達到挹注長照基金預算數。

根據財政部日前公布今年前十一月稅收統計，此四項稅目目前已撥入長照基金310.65億元，只差10.35億元就達標，已達全年預算目標的96.8％。官員預估，以目前每月平均可有20億元菸稅撥入長照來看，有信心可以達成並超出預算目標。

不過，細看各稅目達成率則表現兩極。稅收主力菸稅，以及房地合一稅，在十一月就皆已提前達成全年預算目標，達成率分別為109.7％及110.6％；但屬機會稅的遺產稅，至十一月達成率只有54.8％，同時，在高所得者去年就規劃提前贈與節稅的影響下，目前贈與稅達成率更僅有32.4％。

統計今年前十一月贈與稅為91億元，不僅為近五年最低，也比去年同期劇減194億元；以先前贈與稅案件皆適用單一稅率10％試算，去年的贈與潮中，至少有近兩千億資產已提前規劃贈與。官員預估，贈與稅短少的現象，幾年內難見緩解。

此外，因前十一月菸稅占所有挹注長照稅收總額的比重，已達82.3％，遠高於衛福部編列預算時設定的72.6％，呈現過度集中單一財源現象。同時，因提升菸捐導致菸價也提高，影響民進黨今年九合一選舉的結果，以致總統要求台灣菸酒公司提供平價菸而引發批評，也逃脫不掉「吸菸救長照」道德包袱。

面對長照財源的警訊，行政院應重新檢視過去所規劃的長照保險草案，根據現在環境因素加以修正，建立穩定的長照財源，避免對已經滿目瘡痍的長照2.0，造成雪上加霜的衝擊。

（作者為長照政策研究者，台北市政府市政顧問）

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