自由廣場》炭疽病+非洲豬瘟=九二共識？

◎ 于則章

隨著非洲豬瘟疫情在中國持續擴大，台灣政府不得不繃緊神經，加強旅客入境檢查，連日來已經查獲卅三起違規攜帶肉品入境之際，卻有不少不明就裡的台灣人輕信中國政府的宣傳，認為非洲豬瘟對人體無害，而對於疫情的防範掉以輕心，甚至於在日前政府透過國家「災防告警系統」發防疫簡訊至民眾手機，提醒民眾不要攜帶肉品入關時，還被一些人認為是「小題大作」，甚至於「逢中必挺」的中國國民黨政客還痛批政府此舉會適得其反的降低民眾的警覺性，造成「狼來了」效應云云。

但事實上，早在今年八月間，非洲豬瘟疫情剛剛在中國東北地區傳開時，黑龍江就傳出羊隻罹患炭疽病的疫情橫行。據媒體報導，當時已有二五五隻肉羊被撲殺。由於炭疽病是人畜共通，因此更有十四人遭傳染。

非洲豬瘟、炭疽病的疫情吃緊，對於選後一股「九二共識發大財」盲目「中國熱」的台灣而言，形同一記當頭棒喝！畢竟，以中國目前對於僅是在豬隻之間傳染的非洲豬瘟尚且束手無策，試問：誰還能夠相信中國有辦法控制得了人畜共通傳染病的炭疽病疫情，並保證台灣不受波及？

尤其是中國的食品加工業者，長期以來在利潤掛帥的心態驅使下，商業道德幾近蕩然無存，不久前才有媒體報導指出中國山東濟南市肉食加工廠出售的低價羊肉，其實是狐狸肉和羊肉混合而成。更有業內人士爆料稱，用鴨肉和豬肉混在一起當作羊肉出售。而當地食藥監局抽查市面的一些羊肉片進行DNA檢測，竟然未驗出有羊肉的成分。在這樣的環境下，如果有中國業者將含有炭疽病的羊肉混充在其他肉類中一併製成加工食品販賣，其可能造成的嚴重後果，讓人無法想像！因為占人類炭疽病例比率超過95％的皮膚型炭疽，若未妥善治療，死亡率可達10-40％。

是以，在面對近來中國已因為非洲豬瘟與炭疽病疫情導致情勢日益嚴峻，台灣人實在不該再一頭熱的奢望用「九二共識」來換取中國同意台灣「東西出得去，人進得來，大家發大財」，更不該天真的去相信中國政府不負責任的片面宣傳，以為吃非洲豬瘟肉對人體無害而心存僥倖的將肉類製品從中國攜帶入境，導致非洲豬瘟橫行，養豬產業淪陷，損失將超過一千八百億，到最後恐怕台灣人還沒有發大財，整個台灣已「豬羊變色」了！

（作者為公務員，台北市民）

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