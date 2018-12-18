自由廣場》打藍打綠不打紅

◎ 張文隆

未從政前，柯勇於批評紅色政權；但從政後，柯就是打藍打綠不打紅！如果誠如柯所言：「垃圾不分藍綠。」那紅色更是蠱毒！為何柯傾心砲打藍綠垃圾，對於吸食蠱毒卻是甘之如飴？過去四年我們漸漸看到白柯變成紅柯了！

蔡英文對於「紅柯勢力」不斷和中國唱和以打擊本土力量，卻是消極不作為，徒然造成親痛仇快！為何蔡英文會這樣？蔡從政之初，一向理性冷靜，由其擔任陸委會主委期間的卓越表現，不只令藍委氣結，紅色中國對她亦無可奈何！那是何等的英姿煥發，但如今為何小英輕易地就被紅柯綁架，真是令人費解？

我們要敬告蔡英文總統的是，什麼叫做打藍打綠不打紅？這種人就是變色龍！紅柯的確成功裂解本土陣營，難怪得到中國央視青睞！就中國而言，KMT基本盤不變動，再用紅柯裂解綠營，統戰就水到渠成！

同樣我們要敬告年輕人的是，年輕人期待柯帶給他們機會，柯的確像是古希臘的貴族政治過渡到民主政治期間的民粹僭主。但柯精英主義太濃、獨裁思想太深，柯只重視有實力的精英。魯蛇不會得到柯的青睞，這是年輕人必須認知的事實。所以柯會舔共，但對魯蛇卻是嗤之以鼻！

最後，我們要提醒台灣人民。柯粉老是掉入紅柯故意設下的陷阱—打藍打綠就是不打紅！然後拿這個來嘴我們。夥伴們！我們千萬不要隨之起舞，在那鬼打牆。我們該督促柯粉的是，嚴厲批判紅柯正在舔的紅色政權！

（作者為教育轉型正義聯盟發起人，宜蘭縣民）

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