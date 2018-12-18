自由廣場》柯文哲的蛋蛋語錄

◎ 陳冠甫

近期台北市長柯文哲因大巨蛋爭議頻與文化部交火，文化部長鄭麗君十七日表示，請台北市政府先表達大巨蛋是否續建？對此柯文哲回應，「不拆就是要蓋，不然要幹什麼？」並說台灣社會已經不需要發現問題、解釋問題的人，當然更不需要製造問題的人，就把問題解決掉就好。

有趣的是，四年前乃至於今年大選結果，台北市民就是要「市長」柯文哲解決大巨蛋問題，何況選前四個月柯文哲自己說要兩週內「了結」大巨蛋爭議。如今柯文哲一句大巨蛋是「歷史共業」要求中央協助把球踢給中央，他難道會不知道其中用地協調、公共安全等問題有不少是掌握在台北市政府「自己」手中。

細看二○一五至二○一七年柯文哲的發言，從「一個月內提結案報告」、「最簡單的方式是解約」、「終止契約是選項」到現在的「不拆就是要蓋」。柯文哲是不斷的透露消息，小心「修正」對遠雄大巨蛋的路線。而柯文哲現在說「把問題解決掉就好」，問題是早在二○一六年柯文哲就說過「把問題解決掉就好」。

柯文哲也習慣說「該怎麼辦就怎麼辦」這種不著邊際的話，根本就是「話術」。光是針對大巨蛋議題，「該怎麼辦就怎麼辦」這句話就講超過十次，卻從沒講過到底要怎麼辦？

說好的，大巨蛋因為「未按圖施工」而停工，台北市民看到的卻是大巨蛋逐漸完工，六月柯文哲演講時公開說「其實大巨蛋還是有在蓋」，如果配合當時台北市政府放出的訊息，無論是組成協調委員會或遠雄重新遞件，到底柯文哲對於大巨蛋的看法是什麼？一直以來從「會拆」、「解約是選項」到現在選完了，也順利連任了，你才跟市民說「要蓋」，這不是在騙票嗎？

柯文哲對大巨蛋的安全問題說過很多不同保證，只是從柯文哲向中央要地的方式來看，先前台北市政府大力討論的安全問題、包含容留人數、消防標準等性命攸關的事情，現在好像童話故事中南瓜會變馬車一樣。只要遠雄增加些逃生設施，如外傳的八座逃生樓梯就會讓安全升級，某種程度台北市政府已跟遠雄有種默契，就是解約是不可能，更不可能「拆蛋」。

這齣大巨蛋的爛戲，或許將會在台北市政府逼迫中央政府讓步的結果下劃下句點，至於是全劇終還是下集分曉，就讓台北市民繼續看下去。

（作者為國立台北大學法律研究所研究生）

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