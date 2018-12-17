自由廣場》警察招募 不能只看考試

◎ 蘇立男

近來警察人力資源受到年金制度的影響，以往因為工時超長與責任超重，而萌生提前退休的員警少了，原本可適用危勞降齡至五十歲退休的制度也沒了，身體健康再不佳也得撐到五十五歲，至於身體還算健康的，仍然會受到退休金額的影響，持續在不輕鬆的職位上忍著風受著雨，想著去年四月新聞媒體報導的警察平均壽命較一般國人短18年，別人80.2我們只有62，風雨中應如何選擇。

再多一道考試、再多一道試用、殉職已非殉職

看看警察整體人力資源，除了老化問題外，在不能退、不敢退的影響下，警力突然一下就補足了，於是抨擊警察特考雙軌制不公的聲浪跟著增加，甚至認為爾後警察特考要改成完全比照一般文官一樣的考訓制度，難道警察人力資源問題真的只是一般文官職缺問題?

其實多數國家警察均不屬於一般文官，例如法國治安維護就是交由軍警共同執行，隨時相互支援，各國警政交流訓練或研討會期間，也常會以比照軍職頭銜方式方便互相介紹，我國警察人力招募制度早年亦比照軍職制度，由軍方轉職或自行招募後，完成訓練隨即投入服役，沒有所謂的國家文官考試任用問題，欲擔任警察工作，與職業軍人相同先報考官、警兩校，畢業後即派任，成為警察。

隨著社會轉變，警官學校也跟軍校一樣改制成為大學與專科學校，爾後因為公共服務水準與國家安全需要，考量我國國情特殊，在軍事上仍必須隨時有警察做安定與預備後盾，保持在維護自由民主社會之虞，隨時可以高度動員戰備，結合人民與軍事鞏固國家安全之能力，平時高效能執行民主社會安定發展需求的任務，把警察定位為文官，警察訓練完還要比國軍多一道國家考試，。

在我國特有的考試院制度影響下，為國家服務的人員被認定，非文官即武官，武官才可以有不同的招募方式，例如受訓期間年資可以減半，納入退休公職年資計算，警察卻因被認定應走入文官體制，所以受訓後還要通過國家考試，成績公布後，試用合格才能算公務人員，所以前一陣子在國道「殉職」的實習員警，已經為國犧牲了，都還沒成為正式「公務人員」…。

訓練符合社會需求的體能、服從性與意志力之鍛鍊

基於以上因素，警察人力資源的分配與遴用，不能夠僅以利益或義務的政策重分配或公平原則進行政策重分配考量，因為在一開始，每個人都有相同公平機會進入官警兩校，警察人力招募應回歸由用人機關，根據事實需要，排定符合社會需求的體能、服從性與意志力之鍛鍊，與軍事院校一般，建立全國一致性的要求與訓練，只有當另依環境需要，必須多元取才時，才決定外軌招募比率，方能兼顧活化組織與社會治安需求，同樣，警察人力必須要有年輕化考量，對於無力繼續擔任警察的基層警力，應比照軍職對於特殊危勞職務要有降齡退休制度，這才是國家需要的警察人力資源政策。

（作者為現職員警，基隆市民）

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