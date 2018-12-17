自由廣場》2025離岸風電可提供核四發電量

◎ 陳勝冠

是否重啟核四拼裝車成了難題。相較於政府需編預算興建核四，離岸風電則由民間投資。沒辦法發電，風電商就沒辦法賺錢，故不怕蓋好不會運轉。

到了二○二五年，台灣預計有5.5GW容量的離岸風電完成設置。近岸風機平均容量因素至少有40%，而遠岸風機甚至可達50%。若取中間值容量因素45%，差不多是2.7GW核四的發電量。尤其在空污嚴重的冬季發電量很大，讓火力電廠有餘裕降載。

綠能目前無法作為基載，但隨著科技進步，不能說未來不可能。風電、太陽能、燃煤、燃氣、水力、汽電共生，每一種能源都有優缺點，確立國家轉型的方向，取長補短才能達到最佳能源組合。

離岸風電不能慢慢來，否則無法以規模換價格、以市場換技術。綠能產業的全球市場成長快速，我們要趕快把本土生產力建立起來，才能搶食這塊大餅。相反地，全球核能市場已經在消退。就算核電市場起死回生，核電產業技術有高度壟斷的特性，台灣廠商也吃不到屑屑。

此外，像是蘋果等國際大牌，都要求供應鏈採用綠電。他們可不會承認核電是綠電。照這個趨勢下去，我們反而要擔心風電和太陽光電建置太慢，綠電不夠，影響台灣電子零組件產業的發展。

（作者為業餘綠能研究者，臉書社團「離岸風電 彰化觀點」發起人）

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