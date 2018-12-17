自由廣場》留下台中女中「水手領」

◎ 羅成志

台中市歷史最老的女校台中女中，明年建校百年，校方打算以此事為由擴建校門，將改建並拆除部分由已故著名女建築師修澤蘭設計的Ｖ形特色圍牆。該校師生發起紅絲帶運動請願，希望將前述Ｖ形圍牆提報為文化資產，列為市定古蹟或歷史建築予以保存，希望校方在文資審議結果出爐前暫緩施工，獲得建築界與在地文史團體響應。

在職業生態以男性從業者佔絕對多數的二戰後台灣建築界裡，修澤蘭女士可謂異數，她生前設計的建築作品，包括百元鈔票背面的陽明山中山樓、臺北市立光復國民小學光復樓、台中市天主教衛道中學舊校區天主堂（曾被列為台中市八景之一）、南投縣中興新村的中興高中科學館等，一些建築卻因天災（地震）或都市計畫闢建道路遭拆除，相當可惜。

台灣社會近年來推廣與宣導開放性校園空間，各級學校把圍牆改建為穿透性圍牆或乾脆予以撤除，力圖打破學校與周遭社區間的藩籬。修澤蘭半世紀前就根據當時台中女中學生制服的水手領概念，設計出開放校園空間設計區劃理念的Ｖ形穿透性圍牆，無論就台中女中校史或台灣建築史角度觀之，這樣富於前瞻性理念設計的建築地景實宜保留。

（作者曾任國會助理，台中一中校友）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/