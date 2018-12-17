自由廣場》台灣哪個教授能和她比？

◎ 鄧鴻源

瑞典歷史悠久的隆德大學（Lund University）一名化學系伊拉克籍的博士生費斯（Firas Jumaah），因為返回家鄉伊拉克，而被ISIS伊斯蘭國軍隊包圍瀕死，他的指導教授夏洛塔（Charlotta Turner）接獲消息，堅持聘用武裝傭兵深入戰地救出學生，要他將自己的論文完成。這真是地表最強的女教授，也是雷恩大兵的真實版，實在太令人感動與佩服了！

眾所周知，台灣許多研究生大多是指導教授的廉價勞工，做得要死，研究助理費卻被偷斤扣兩。更糟的是，一些教授外務甚多，自以為有三頭六臂，身兼好幾個職務，據了解，就像管某人一樣，台大居然有很多教授當企業獨董，年收入上百萬，甚至上千萬元，比教職多很多，這樣還會有什麼時間做研究？有些人學而優則仕，有的搞花邊新聞，有的每個月出國（考察），食住行等都是頂級的，回國報告卻是寥寥幾字或自網路東抄西抄，像話嗎？上週一位曾經在美國R1級大學任教卅年的林教授投書「假菁英」，痛批台灣高教的崩壞，令人印象深刻！現在像瑞典教授夏洛塔這樣的英雄行為，與台灣兩相對照，高教界真的應該好好反省反省。

（作者現任大學教授，新北市民）

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