自由廣場》兩岸合編「教科書」的真假

◎ 沈建德

台灣有些高中，南北都有，二十多所，據報導已採用「兩岸」合編的普通高中國文第一、二冊。中國方面宣稱，合編係秉持「九二共識」，因此可以理解，同是諸葛亮的「出師表」，合編版不採用後出師表，因孔明說「量臣之才，故知臣伐賊才弱敵強也。然不伐賊，王業亦亡，惟坐待亡」，反映現在的中華民國，無力反攻大陸，只坐等最後一天，還想把台灣拉去一起死。

而不管是台編或合編教科書，經台灣審定的，每本書背都有審定合格的執照，所謂合編「教科書」都無此執照，所以，百分之百是假消息，不要以為統戰教材真的是教科書。

可是，更嚴重的問題是，台灣師生對中國魔掌伸入台灣校園毫無警覺與戒心，中國食髓知味，其央視公開預告下一步，為報復最近通過的社會課綱上中國被列入東亞史「去中國化」，將啟動兩岸合編歷史教材。到時，必然假歷史流竄。

歷史現在還沒合編教科書，然而教育部已在執行北京的政策，因為審定合格的教科書都出現，開羅宣言中美英三國聲明戰後滿洲台澎是中國的戰利品、舊金山和約確立中華民國對台主權等等的內容。回憶二○一五年七月五日蔡英文說，「課綱的內容必須回歸歷史真實，課綱的制定必須嚴守客觀專業。如果現在的政府不願意改正，明年就讓我們扛起這個責任。」七月三十日，年僅二十歲的反黑箱課綱學生林冠華自殺。八月四日凌晨蔡英文前往教育部與反課綱學生一起坐在地上。二○一六年蔡英文當選總統，五月三十一日公告廢止「微調課綱」，廢「光復」改回「接收」，廢開羅宣言。然而，課文仍寫開羅宣言聲明台灣歸還中華民國、中華民國根據中日和約，確立它在台澎的主權（見本人fb第756篇未命名的相簿）。台南市議會三次決議要求改正，蔡英文卻置之不理，對得起為課綱而死的林冠華嗎？

（作者為前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

有這種教育部長 民進黨當然輸

◎ 黃秀梨

民進黨立委黃國書批評，兩岸合編教科書去年遭媒體揭露後，已遭外界批評，教育部卻持續視若無睹、充耳不聞，繼續放任對岸的合編教科書團隊近日來台灣，在台灣多所校園舉辦新教科書發布會與教學觀摩深入校園。東華大學教授施正鋒批評，教育部放水，放任這些人進入校園「木馬屠城」。

有這種教育部長民進黨怎能不輸？此外，葉接任教育部長已經五個月，對於台大校長一案也還沒有具體解決，甚至「放水」傳言不斷，實在令人感到無奈。

不知道是否跟葉俊榮在四月時也被踢爆在中國多所大學任教有關？雖然當時葉俊榮已經澄清，只去浙江大學短期講學，其他均屬學術交流演講或論文發表。

（作者為退休高中教師，彰化縣民）

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