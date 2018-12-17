自由共和國》余杰／習近平的葡萄牙行宮

余杰／旅美華裔人權作家

中國國家主席習近平到訪葡萄牙兩天，下榻里斯本的利茲酒店。據葡萄牙媒體「觀察者」報導，習近平豪擲兩百萬歐元，不僅租下總統套房，還包下利茲酒店所有房間，並拓寬酒店車庫大門，以便其紅旗防彈車出入。

該消息說，中方拒絕葡萄牙政府提供的車輛，使用習近平專機帶來的三輛防彈豪車。由於這種車比一般車輛寬很多，利茲酒店的車庫大門需要加寬。中國政府不僅出錢擴大利茲酒店的車庫大門，也拓寬習近平出入里斯本機場的緊急通道大門。

此外，習近平要求利茲酒店在他下榻的兩天，取消該店著名的傳統炖菜（ragout）和海鮮燴（cataplanas），改為供應中餐。習近平的兩架專機裝滿貼身僕人，包括廚師。

里斯本利茲酒店在習近平下榻之前，從未因為一名顧客而向其他公眾關閉。當年美國總統柯林頓也下榻利茲酒店，美方曾提出包下酒店，卻遭到拒絕。這一次，中方給出美方付不起的大價錢，終於如願以償，與之相比，讓美國總統的派頭和陣勢黯然失色。

更有甚者，葡萄牙警方對附近幾個街區實行非正式的戒嚴措施，嚴查周邊居民出入情況，甚至居民家中有訪客也必須向當局報備。在中國國內，習近平每次出行，所到之處幾乎是「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅」，比當年皇帝出巡還要威風八面。不過，這可苦了當地民眾，凡是習近平車隊所經過的街道，警察入駐臨街的每一戶住宅，居民不准開門、開窗。這一次，做為歐洲老牌殖民帝國的葡萄牙，如同瘦死的駱駝，比不上爆肥的豬，對中共畢恭畢敬、被予取予求，儼然成了中國的一處「海外殖民地」。那麼，中國在「一帶一路」計畫中，將賞賜葡萄牙一點殘羹冷炙嗎？

每晚耗費百萬歐元的房租，花的既不是習近平的私房錢，也不是共產黨的黨費，而是中國民眾的民脂民膏。這不是腐敗，什麼才是腐敗？不過，按照《環球時報》的邏輯，不應當節約這點「小錢」，習近平在葡萄牙擁有了一座行宮，這不單單是習近平個人的光榮，更是中國強大的標誌。

然而，背後的真相是：習近平不願跟別人分享利茲酒店，他有一種獨霸式的權力慾望及極度的不安全感。習近平每日的生活，宛如驚弓之鳥，凡是其下榻之處，必定擠滿保護他的蝦兵蟹將，否則，他無法安心入睡。

訪問歸來，習近平立即召集政治局會議，在講話中談及廉政反腐工作時強調說，反腐敗鬥爭形勢「依然嚴峻複雜」，全面從嚴治黨「依然任重道遠」，必須將「嚴」字長期堅持下去，持之以恆落實「中央八項規定」精神，緊盯「不敬畏、不在乎、喊口號、裝樣子」的問題。然而，「八項規定」中沒有約束習近平這個最高領袖的條款，習近平可以在此八項規定之外隨心所欲、為所欲為。對於其他對官僚來說是構成腐敗的行為，對於習近平來說則是司空見慣的日常生活。

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