自由共和國》陳永昌／盤點假新聞「租借太平島」

陳永昌／台北市民間工商社團副秘書長

「政府擬將太平島出租美國」是國安局長彭勝竹在立法院正式認證的假新聞，但他同時指出對於九合一大選結果「影響甚小」。在假新聞已經成為關係重大國安議題的此時此刻，以沒有影響草率打發結案，對應態度實在太過怠惰輕忽，更是嚴重小覷其可能後續效應，有必要更嚴肅釐清整齣事件來龍去脈。

今年六月初，本地八卦雜誌率先披露，親綠營「國防智庫」內部提議政府以「人道救援」名義，將太平島一部分租借給美軍使用，做為報復中國軍機艦艇繞島擾台的反制手段，報導還指稱，幾位高階將領交換過意見後，反應以正面的評價居多。接下來，其他媒體紛紛跟進報導，執政黨籍外交及國防委員會召集委員接受採訪時更回應：此構想「省錢又安全」，是可以討論的議題。

中國鷹派官方喉舌《環球時報》立刻有了強烈回響，假借台灣親中人士名義評論說：「綠營智庫想用太平島當釣餌引誘美國上當，其實是把台灣當人肉靶子，幹害死台灣的蠢事」，軍武網站則大肆炒作：租借太平島就是想放出誘餌讓美國在南海插手，「觸及中美關係紅線，只會加速統一進程」，北京當局不排除軍事收復太平島。

儘管台灣外交部第一時間馬上否認，顯然並沒有達到任何消毒澄清目的。中國國防部發言人公開批評此構想「十分危險」，中國退役將領則怒嗆祭出《反分裂國家法》，不會坐視台灣成為美國房東。逼得外交部兩星期後不得不以簡體中文聲明再次強調：從未有將太平島租借外國計畫，而包括美國在內的其他國家亦從未向我國提出請求，不實報導顯然意圖製造區域不安或兩岸爭端。

遭影射為當事人的國防部智庫「國防安全研究院」同時也鄭重闢謠從未提議。今年五月甫掛牌成立的國防安全研究院，由國防部全額捐助創立基金，成立宗旨係從事國防安全研究與分析，促進國際戰略溝通與對話，最早由馬英九前總統於二○一○年指示成立，定位是超越黨派國家級智庫，所謂「親綠營」說法是欲加之罪的捏造扭曲。

根據國防安全研究院的說法，「租借太平島」謠言之前便曾經於二○一六年七月及二○一七年七月兩度出現，以固定頻率一再重複誤導閱聽大眾。前者時間點落在蔡英文總統上任後首次召開國安會議，提出南海議題「四點原則」與「五項做法」；後者則是美國參議院軍事委員會通過《國防授權法》草案，首度明確載入美國軍艦定期停靠台灣港口條款。平心而論，兩者均為十分溫和的中性立場宣示，但在有心人刻意加油添醋後，企圖營造台美雙方攜手唱雙簧錯誤假象：台灣準備以人道救援為幌子，讓美軍艦艇長期進駐太平島……

裁剪拼貼台灣本地新聞內容，在原有人、時、地基礎上，加工置入純屬杜撰的不實內容，進而徹底扭曲變造其原始風貌，並運用社群媒體傳回台灣，「出口轉內銷」是假新聞混淆視聽常見伎倆之一。眾人關注焦點往往集中於對台灣民主體制運作帶來的巨大傷害，卻視而不見其對兩岸互動的外溢作用，大幅提升台灣海峽軍事衝突擦槍走火的風險。

俄羅斯幕後操弄的假新聞催化俄羅斯與烏克蘭兩國關係急遽惡化，是台灣朝野必須格外警惕的參考案例。歐盟安全事務執行委員金恩（Julian King）上週指出，俄羅斯透過假新聞攻勢，進行長達一年以上的部署鋪陳，炮製出烏克蘭拉攏北約共同染指亞速海（俄羅斯與烏克蘭間內海）的假象，讓上個月開火攻擊並扣留三艘駛往亞速海烏克蘭海軍艦艇與船員顯得師出有名。

金恩舉例說：俄羅斯媒體一年多前開始聲稱基輔當局浚挖亞速海海床，準備讓北約軍艦佔用，緊接著又放風聲說烏克蘭用霍亂病毒汙染該水域，甚至謠傳英國和烏克蘭情報機關試圖把核彈運到克里米亞半島，又繪聲繪影說西方陣營準備在亞速海做出片面挑釁行為。如此一來，莫斯科當局所作所為都是為了自我防衛；尤其烏克蘭總統波洛申科事後呼籲北約陣營軍艦進駐黑海亞速海域，無形中更驗證俄羅斯的先發制人有其正當性，這一切必須歸功於一連串假新聞的長時間洗風向！

全世界民主國家陷入假新聞恐慌，台灣也沒有逃過，境外勢力利用開放多元環境的漏洞大打輿論戰，不僅威脅到我們的政治體制與言論自由，更很有可能進一步危害兩岸和平穩定現狀，全體國人千萬不可等閒視之。

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