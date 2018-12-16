自由廣場》修法防治假訊息

◎ 黃帝穎

造謠「台客受困關西機場靠中國救援」的男大生，法院裁定免罰。日本關西機場因燕子颱風關閉，造成台灣旅客滯留，當時該網友在ＰＴＴ發文，聲稱受困在機場的台灣旅客，正被中國領事館派出的車輛載離機場，台人求助台灣駐日辦事處，卻被冷處理，引發網友大罵駐日代表處，雖事後證實中國根本沒有派車在機場接人，但已造成駐大阪辦事處處長蘇啓誠自縊身亡。

警方查到造謠源頭，是台北大學游姓男大生，雖此造謠致我國駐日外交官自縊，但法院仍認為該謠言未造成民眾畏懼或恐慌，不符合社會秩序維護法要件，因此裁定免罰，暫且不論輿論對此法官裁定之批評，此事件已凸顯我國有修法防治假訊息的必要。

日前行政院政務委員羅秉成報告「防制假訊息危害專案」，強調言論自由是民主政治的基石，但今年我國已發生多起因假訊息而引發的紛擾事件，不僅危害社會秩序、影響社會安定，甚至對國家安全帶來衝擊。因此，政府推動修法工作是在兼顧言論自由與社會秩序的前提下，以更有效、快速的因應能力，啟動自我防禦工程，推行相關法制規範，致力打擊假訊息的危害。

確實，對比法國今年七月立法通過「以抑制假新聞傳播為目標的法案」及德國去年通過「社交網路強制法」（NetzDG），民主國家均以立法或修法方式，防治假訊息可能造成的社會或人民，甚至是生命的危害。法官對關西事件謠言裁定免罰，即凸顯現行制度不足以因應假訊息的防治，因此行政院盤點出首波七項相關「假訊息」的條文修正，應認有亡羊補牢的必要。

（作者為律師）

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