自由廣場》台灣這個犯罪天堂

◎ 林柏寬

今年三月，藝人孫鵬與狄鶯的獨子、十八歲台灣留學生孫安佐，在美國涉嫌揚言將在五月一日對就讀的高中開槍掃射，被美國警方逮捕，控以非法持有彈藥、恐怖威脅等罪名。孫安佐被捕後，否認意圖發動恐攻，稱僅是開玩笑，但這場玩笑讓他被關押近二六○天，父母燒了數千萬元的訴訟費。

如果孫安佐「開玩笑」的地點不是在美國，而是在台灣，下場應該可以跟吳宗憲的兒子鹿希派恐嚇炸台北市府一案相同，司法在幾天內快速偵結，當庭寫悔過書，捐給國庫五十萬元即可落幕。

九月初，日本關西機場因強颱燕子侵襲導致關閉，造成許多台灣人滯日，當時有網友上ＰＴＴ發文造謠，指責台灣駐日本大阪辦事處態度差，旅客只能搭乘中國駐日使館的巴士脫困。

謠言一出，政客名嘴頻頻砲打台灣政府無能，也造成大阪辦事處長輕生過世的憾事。爾後證實中國根本沒派車接人，這位遭法官認定造謠的台北大學游姓男大生卻因為法官認為謠言內容未造成民眾生命威脅，不符「社會秩序維護法」要件，最後裁定免罰。

法匠咬文嚼字法條內容，造謠者免罰的後果，就是假新聞更加肆無忌憚，排山倒海的假新聞攻擊就可以讓政府執政左支右絀，擾亂台灣社會的民心。

台灣司法無視關西機場這起謠言造成排山倒海的責難，挑動台灣內部統獨爭議的敏感神經，竟然以沒有造成民眾生命威脅為由輕輕放下。

匡正假新聞的解決根源還是在於法律嚴懲，才能收到嚇阻之效。看看孫安佐與鹿希派的下場大不同，看看造謠生事的游姓男大生免罰，台灣司法寬容到讓我們搖頭、擔憂，假新聞更加變本加厲、如影隨形。

（作者為國中教師）

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