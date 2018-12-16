自由廣場》別跟肉粽過不去

◎ 李月治

高雄老字號「郭家肉粽」，因接到韓國瑜粉絲訂單，直白表明自己其實挺陳其邁，遭網友霸凌，在臉書發起拒買行動。

店家何其無辜，只因支持者不同，立場不同，就慘遭霸凌，又何其不理性不公平。選舉已經結束，民眾應該放下激情和對立才是，而不是唯恐天下不亂，讓戰爭永無止境蔓延，讓社會陷入烏煙瘴氣的嘈雜氛圍中，浪費社會資源。筆者住家附近，有一老字號自助餐店，選舉期間，老闆娘常常對著牆上播放新聞的電視，大罵某個黨，說她絕不投某位候選人，客人聽了也都笑笑，因她的自助餐便宜又實在，客人還是絡繹不絕。美食不分藍綠，別拒絕美食，別跟肚子過不去，店家有自己的支持和認同，實在無可厚非。

猶記得在選前的電視辯論會上，結束時，陳其邁和韓國瑜雙雄擁抱，兩人都宣稱愛與包容是台灣價值，也做了良好示範。開票當晚，韓國瑜確定當選，陳其邁也第一時間致電恭喜，這都顯示候選人的氣度，以及愛與包容的高雄價值。事發後，陳其邁、高雄市準新聞局長前往郭家肉粽捧場。希望韓國瑜也能撥冗前往郭家肉粽消費，以行動支持郭家肉粽。

（作者從事服務業）

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