自由廣場》廢止兩岸殭屍協議

◎ 劉一德

中國非洲豬瘟疫情持續延燒，目前為止已擴散到二十個省市區、陽性案例達九十一例，並已證實有三案例帶有病毒的肉製品進入台灣。猶記得一九九七年爆發的口蹄疫，曾使台灣蒙受重大損失，非洲豬瘟若入侵，估計台灣將有九十八％以上的豬肉自給率、六百萬頭豬、兩千億元的產值將再次受到重創，令人擔心。

根據「兩岸農產品檢疫合作協議」，兩岸應建立重大檢疫突發事件協處機制，即時通報農產品重大疫情及安全衛生事件訊息，進行共同防疫。依據「兩岸食品安全協議」，應即時通報涉及民眾健康的食品安全訊息及突發事件，迅速回應，提供必要協助。但中國不但隱匿疫情，更拒絕履行協議規範，我農政及食安單位只能被動防疫。協議成為我方對中國單邊服務，熱臉貼冷屁股，殭屍協議之存廢，實應嚴肅思考。

一九九○年至今，兩岸共簽署了二十六個協議，稍加檢視，「辜汪會談協議」到今天「九二共識」沒共識。「民航飛航安全與適航合作協議」說，要保障兩岸民航飛航安全，推動飛航標準與適航管理合作。但中國片面啟用M503航路，挑釁我民航及國安。「兩岸共打及司法互助協議」說，要共同打擊暴力、經濟及貪污等犯罪，協助緝捕、遣返刑事犯；及時通報被限制人身自由訊息，提供人道探視。但中國成為台灣犯罪者的天堂；李明哲連關押在哪裡都不清楚。

「醫藥衛生合作協議」說，要促進兩岸醫藥衛生合作，在傳染病防治、醫藥品安全管理、緊急救治等領域進行交流，中國卻杯葛台灣加入世界衛生組織。「兩岸投資保障協議」說，要保障台商權益，但在中國被不法侵占資產的台商毫無保障，多的倒是被告白為中國人及承認九二共識的台商。像這樣的協議簽得越多，只會讓國人覺得政府無能。

川普總統上任後，立即宣布退出「巴黎氣候協定」，理由是協定要求願意對全球暖化負起責任的國家，支付高額的能源費用，卻讓製造污染最嚴重的中國置身事外。另外，美國醞釀退出ＷＴＯ，原因是中國加入後，從未遵守ＷＴＯ所倡導的市場經濟，也未履行加入時的承諾，ＷＴＯ對於公然食言，不遵守貿易規則的中國無力制裁。

協議不是用來當花瓶好看的，中國如果不願意遵守，協議等同廢紙，無助於兩岸關係之發展。基於國人利益及國家尊嚴，政府應該盤點所有兩岸協議，對於中國不履行、不具實益的殭屍協議，該廢止的就該廢止。同時，立法院應該重啟「台灣與中國協議監督條例」之審查，好好監督兩岸所有的協議。

（作者為台聯黨主席）

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