自由廣場》以有感經濟維持現狀

◎ 林正二

小英執政這兩年半，總體經濟雖有成長，但產業仍未轉型，勞工與年輕人的就業率及基層收入沒有改善，貧富差距擴大；農漁民產銷失衡，收入減少；陸客大幅減少，影響旅遊與餐飲生意。

國民黨雖針對上述民生經濟未改善，猛打經濟牌贏得選戰，但韓國瑜等人選後竟以「九二共識」為神主牌，將高雄等城市的經濟發展與觀光產業押注於中國市場及陸客，真令人匪夷所思。

值此美中貿易大戰，中國經濟受傷慘重，大陸民間消費力大減之際，韓等人怎可將城市經濟發展寄託在中國身上。而且韓所謂的「九二共識、一中各表」，只有「一中」共識，根本無「各表」空間，而此「一中」乃國際社會所公認的「中華人民共和國」。

韓國瑜等人就職後，如果意圖藉由九二「一中」共識，擴展大陸農漁市場及號召陸客來台，不僅無法收到預期效果，反而將讓台灣落入中國的「一中」架構中，大開中國統戰滲透門戶，嚴重傷害台灣主體性，不利我自由民主體制的維護。

照此趨勢發展下去，預期二○二○總統大選，除了經濟議題，國家認同也將成為選戰主軸。蔡政府除要嚴正駁斥韓等人的不當做法外，必須向國人清楚闡述「維持現狀」在維護台灣主權及人民自由民主生活的功能，以凝聚國家共識，爭取中間選民的支持。同時，小英總統要從外交、國防及法理上加強「維持現狀」政策的功能，並從國際現勢及東奧公投結果，加強跟法理獨派的溝通，以促進綠營的團結。

為增強國人對「維持現狀」政策的支持，蔡政府應闡述該政策跟台美經濟合作的密切關係，亦即在台美維護台海現狀共識下，台灣不僅可藉由台美利益交集的擴大，鞏固台灣主權，提升台美關係，而且可透過「台灣旅行法」，加強跟美國新創及國防等產業的合作，提振我國經濟，並有助台灣跟美國締結自由貿易協議。

在提振民生經濟方面，蔡政府應加速五加二創新產業的推動，以促進台灣產業的轉型，並加強號召台商回流及建立外商投資的平台；獎助各地方政府建構協助年輕人創業與就業的機制；加強弱勢階層的專業技能教育，提高中下階層薪資，縮小貧富差距；加強南向政策功能，擴展東南亞旅遊與農漁市場，以及擴大駐外觀光組數量，開拓歐美旅遊市場。

最後，小英總統、閣揆及各部會必須定期或隨時透過媒體與社群網路向民眾闡述政策，並立即駁斥不實資訊；行政院發言人室更要緊密聯繫各部會，全方位加強政府文宣。

蔡政府能否在一年內提振民生經濟，讓民眾有感，並凝聚國人國家共識，將是民進黨可否東山再起，贏得二○二○大選的關鍵。

（作者為退休駐美外交人員）

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