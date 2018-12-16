自由廣場》讓電火球繼續發光

◎ 邱世長

民進黨在九合一大選敗選之後，依據民進黨的慣例，除了黨主席下台之外，黨內立即「大破大立」，以一新外界耳目，這才是智舉。

詎料，民進黨不僅黨主席選舉乏人問津，蔡總統還去找台北市長柯市長談話，也被譏為自取其辱，因為柯市長態度冷漠，讓蔡總統臉上無光。這個畫面在電視機前不斷重播，讓大家一覽無遺，不僅讓綠營低迷氣勢更加低迷，也讓未來的白綠合作機會形同破局。

民進黨智多星、新潮流系創流大老吳乃仁，也因不滿黨內中生代及新系鄭文燦，力挺卓榮泰參選黨主席，在群組內表明要退黨、退流，諸多重大打擊，讓民進黨氣勢幾乎奄奄一息。

筆者原本期待台北縣老縣長這次選舉後，能好好含飴弄孫，養老休息，但若按此局勢持續發展下去，民進黨將恐會元氣大傷，甚至一蹶不振，也非台灣政黨政治發展的好現象。

民進黨目前是多事之秋，由於民進黨黨主席之戰，戰況難看，接下來的立委補選，勢必也會造成黨內同志在鐵票區爭得刀刀見骨，但在苦戰區補選卻是乏人問津、戰將退避三舍，這會讓民進黨的政黨形象再次下滑。

筆者因此重新建議，為了台灣政黨政治健全發展，以及為了民進黨的未來，老將蘇貞昌恐怕必須學習老將廉頗，重披戰袍，出任閣揆一職，重整黨內低迷的士氣，也讓政黨政治發展健全。

（作者為教師）

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