自由廣場》新市長重編預算

◎ 郭建盟

地方選舉落幕，高雄市政權轉移，國民黨韓國瑜不僅贏得了市長寶座，泛藍陣營同時在議會取得了絕對多數優勢。可預見新會期開議後，國民黨應可順利取得正副議長，組成在高雄完全執政的一致性政府。

但問題來了，已完成一讀審議的一○八年預算，是前市府團隊依陳菊市長施政理念所編列，其預算內容顯與韓國瑜市長需求大相逕庭。如韓市長提出的「愛情產業鏈」、「醫美輕旅」、「推動『一小一幼』政策」、「國中小雙語教學」、「教室全面加裝冷氣」、「成立協助北漂青年返鄉的『青年局』」、「催生一百億『青年創業基金』」等政見，這些韓市長迫切改造高雄的政策，全都需要預算做支應，但現有一○八年預算全找不到。為免施政因預算不符而耽擱，韓市長應與國民黨團共同主張「退回一○八年總預算，重新為新政量身打造編列，供新議會新民意嚴格審查監督。」

一○八年新政府運作在即，十二月底退預算會不會開天窗？這點無須擔憂，「預算法」明訂若年度預算未能如期完成審議，依上年度標準及已獲授權之原訂計畫，覈實辦理。即便是退回預算，短期對高雄市政運行，不會造成重大問題。

基於「完全執政，完全負責」的「責任政治」精神，讓高雄市民殷殷期盼的韓市長政見能早日實現，推動運行。千里之行始於足下，政策要落實，需從預算開始打算，故筆者建議與其讓腳硬穿上不適合的鞋，羈絆新團隊的前進，還不如儘早將前政府編列的一○八年度預算退回重編重審，由新議會嚴格審查監督，以利高雄新政擘劃與前瞻。

（作者為高雄市議員）

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