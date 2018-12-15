社論》二○二○這盤棋

完全執政的民進黨，完全禁不起九合一選舉與十項公投的檢驗。一一二四，選舉大敗，七葷八素，內憂外患，險象環生。如此下去，不要說二○二○總統選舉堪憂，立委過半席次難保，甚至連北京的乘勝追擊都無法招架。完全執政兩年半，就搞到家道中落，一盤好棋玩到輸了了。接下來，二○二○這盤棋怎麼下，支持者恐怕都有焦慮症。

民進黨這個組織，有其特別的基因。黨外以來，它就是家族、山頭、派系的加盟店，截然不同於國民黨的威權體制一條鞭。小組織內「三十年的兄弟情」，勝過黨的核心價值與生死存亡。那些家族、山頭、派系，在野的時候團結一致對付國民黨，不論是立委十幾席、三十幾席，都表現得呼風喚雨、戰力驚人，逼得家大業大的國民黨捉襟見肘。然而，陳水扁執政晚期，眼見民進黨大廈將傾，加盟店頓時就個人顧性命了。馬英九執政八年，作為少數的民進黨以小博大，終於在二○一六之役，一舉殲滅國民黨，讓百年老店首度完全在野。探究原因，主要是在野的民進黨接地氣，盡最大的努力為民喉舌，所以對馬政府失望的選民，給予民進黨前所未有的機會。

兩年多來，民怨的矛頭，很快就由對準國民黨，改為對準民進黨。小英政府的施政，未能體察社會脈動，遂令民意鐘擺盪回抗拒改革的國民黨。九合一選舉與十項公投，結果的分析可能一時難明，但很清楚的一點是，小英政府辜負了民意的付託，其施政總體藍圖也許符合民之所欲，但是輕重緩急與具體方案脫離社會實際，從而產生一種「小英政府不接地氣」的不滿心理。例如，多數民眾渴望有效改善經濟民生，小英政府卻讓年金改革拉長戰線模糊了焦點。後者，當然也是民之所欲，否則就沒有二○一六了。不過，經過馬政府八年輕忽，二○一六之後，更迫切的主題在於經濟慢性病，產業、就業、所得的長期低迷，已經讓普羅大眾忍無可忍。小英政府未能對症下藥，先讓大家對經濟民生的改善有感，也就埋下了這次選舉國民黨打經濟牌而大勝的伏筆。

為何完全執政犯下如此戰略錯誤？有幾個背景是顯而易見的：一是，民進黨首度完全執政，志得意滿到認定國民黨難以再起，以致流露諸如「下次選舉可以別投民進黨」的傲慢。過去戰力十足的政治人物，現在講的話聽來跟基層民眾保持距離，難怪對手散播的「台灣最大黨就是討厭民進黨」得以蔓延。二是，民進黨似乎忘記了，政治是一種務實工作，小英政府大量啟用學院派、社運派與老文青，這些人習於以抽象理論指導現實社會，而且存有「左」等於「進步」的迷思，動輒高談「念社會學的，對於社會現實從頭到尾都知道」，一副菁英主義的調調，其結果就是把期待在穩定中求進步的社會搞得凍未條。三是，主政者的領導風格，偏好「進步」政策的美名，卻不願面對社會的質疑，於是在若干爭議較大的法案，表現得前倨後恭，最後兩邊不討好，這未必是沒有站在第一線所致，而是稍欠執政願景與領導高度。

一一二四，選民打了期中考的成績，這是給民進黨、小英政府調整步伐的訊息。但三個星期來，民進黨與小英政府的檢討方向，好像畫錯了重點。機車加裝ＡＢＳ，小英迴廊談話說再議，加上北門蔡柯會，架空行政院的憲法地位；民進黨主席之爭，中生代聯名推舉卓榮泰，吳乃仁為之「退黨退流」，林濁水還補一槍，「既不存在民進黨，要到哪裡去退黨」；從選前提名到立委補選，白綠政治結盟的分合，「上面管不了下面，右邊管不了左邊」。如此這般，敗選的民進黨，跛腳的小英政府，黨政共同體上下交相賊，看不到觸底反彈的跡象。反觀，莫名其妙勝選的國民黨，韓流獨樹一幟，吳敦義與朱立倫激烈巷戰，王金平手握籌碼，也是另外一齣內鬥內行的宮廷戲。而天下大亂，誰的形勢大好？我們不敢斷言，但不懷好意的北京，絕對不會放過大好機會。

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