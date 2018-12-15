自由廣場》新台灣之子 台灣新希望

◎ 尤英夫

貴報報導有幾位新住民之子女被錄取進入台大。其中一位是林宗洧，父母都在彰化縣工廠工作，母親來自越南；他雖然可以上台大社會系就讀，但決定先向台大申請保留學籍，存「青年儲蓄帳戶」，累積社會經驗與存一筆錢，再進入校園求學。

一般國人可能沒有什麼感覺，但對於我們一個專注照顧新住民及其子女長達五十年的基金會來說，卻有不同的感受。

我們目前照顧的大大小小孩子當中，有兩位進入台大，其他也有在交大、成大等大學就讀；他們的母親都來自東南亞的國家，家庭經濟都不好。我們會辛苦募款，像最近發起童心協力新移民家庭新春圍爐活動，也是其中之一。募到款之後，定期給他們生活費，也對資優生有特別輔助，他們都很珍惜這些為數不多的生活費及輔助款。我陪社工去家訪的時候，偶爾會看到這些小朋友，看到他們努力向上，實在很感謝新住民，也就是過去所說的外配的教養，因為基於很多原因，或者沒有男主人，或者男主人多未負起家長的責任。

比較欣慰的是，政府九十三年以來，就注意新住民的問題，過去有外配基金，目前仍有新住民發展基金用來推動新住民照顧輔導工作。可以想像由於新南向的政策，這些新住民之子女就是我們未來推展東南亞的生力軍。

今年修正的公司法鼓勵所有公司在賺錢之餘，也能採行增進公共利益之行為，捐獻合理數目之資源，以善盡其社會責任。我們很希望更多的公司來幫忙我們，來幫助這些新台灣子女。

（作者為財團法人台北市賽珍珠基金會董事長）

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