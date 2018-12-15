◎ 吉姆李次郎

一、「為何中國的福建人、山東人、上海人、北京人…不用說『我是中國福建人』、『我是中國山東人』、『我是中國上海人』、『我是中國北京人』…，但是台灣人必須強調『我是中國台灣人』呢？」

答：因為福建、山東、上海、北京…本來就是中國的，沒有人會懷疑，不需強調；但是台灣不是，所以才要特別強調。

二、「吳寶春向中國表態他『出生於中國台灣，支持九二共識』之後，引起許多台灣網友的議論，為何文茜姐還特地去買了一大袋他的麵包以示支持？」

答：因為她與吳寶春有著相同的心路歷程，所以惺惺相惜。

三、「到底有沒有『九二共識』？九二的『共識』又是什麼？」

答：連有沒有「九二共識」都沒有共識，「九二」哪會有共識？

四、「為何一些經濟犯在獄中，他的妻子、妹妹卻還會當選縣長？」

答：這叫做「經濟歸經濟，政治歸政治」！？

五、「為何堂堂一國之尊的總統蔡英文，不在總統府召見台北市長柯文哲，卻要委屈下來安排『蔡柯會』？」

答：民進黨敗選之後，蔡英文有檢討說，應該改變的是她自己。

「可是她是總統啊！」

答：這叫做「謙卑，謙卑，再謙卑」吧？

「為何在『蔡柯會』上，蔡英文總統出現難得一見笑容可掬的神情，但是柯文哲卻仍板著臉孔，少有笑容，瞧都不瞧蔡總統一眼？」

答：人家柯文哲崇拜的是毛澤東，你小英算老幾？

六、「藍營的公投提案讓台灣成為全球唯一拒絕日本的所謂『核食』的國家，但是為何有些藍民卻對『中國豬瘟』不很在乎？」

答：天下無不是的「祖國」！「小日本」豈可與我「大中華」相提並論？

七、「為何國民黨聽到要修法處罰發放假消息的造謠者會跳腳？還說這樣會傷害言論自由？」

答：這不就知道是何方在發放假消息了嗎？這叫做對號入座。

「不能這樣說，萬一以『假消息』為藉口，進行言論自由的壓制，怎麼辦？」

答：這是你們的經驗之談嗎？以前你們實施戒嚴的時候怎麼沒想到？

（附記：這項修法的建議目前決定不考慮，國民黨放心了！）

（作者為退休大學教授）

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