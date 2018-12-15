自由廣場》分派分系越分越小

◎ 紀安秀

新潮流系桃園市長鄭文燦與多位中生代，共同推舉行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席，創流大老吳乃仁不滿黨不思檢討，對鄭失望，決定退流退黨。

如果只因鄭文燦等中生代集體推舉卓參選，就氣憤到退流退黨，吳大老的格局和器度恐怕也太小了。參選黨主席本是黨員的權利，多人背書支持，增加有意參選者挑起擔子的信心，於情於理於法，均無可厚非，此與不思檢討或八股封建有何必要關聯性？不能光明正大推舉，難道要私下默默運作嗎？

四十八年次的卓榮泰是國立大學法律系畢業，曾任台北市議員、立法委員、行政院發言人、代理總統府秘書長，現任行政院秘書長，政治歷練豐富。外界認其為謝長廷大弟子，中生代的大師兄，尤其擅長扮演折衝協調、潤滑劑的角色，在艱困的時刻正式參選黨主席，何錯之有？

參選只是過程，並非一定當選，登記截止後，參選人還要透過公平競爭機制，如果受到多數黨員的青睞當選，就全力以赴，所有同志一起團結改革，個人還有什麼不滿呢？

（作者為家管）

◎ 蔡美珠

民進黨敗選後，蔡英文總統急於和台北市長柯文哲見面，民進黨中生代推辭參選黨主席。在中生代聯名推舉行政院秘書長卓榮泰參選黨主席後，新潮流大老、民進黨前秘書長吳乃仁決定退出民進黨、退出新潮流。

看到這新聞，實在感到好笑，以卓榮泰的學經歷當黨主席有甚麼問題？況且吳乃仁如果一年前退出民進黨、退出新潮流，搞不好民進黨這次縣市長選舉不會輸得這麼慘，因為據週刊報導，曾任民進黨秘書長的吳乃仁，去年十月被爆料上酒家，同行的還有多名政商界名人，吳乃仁的行為，引發外界議論。對此，身兼民進黨主席的蔡英文還呼籲擔任黨公職的民進黨黨員，「莫忘初衷，謹守分際」，不要涉足不當場所或是做出有違社會觀感、傷害民進黨形象的事，否則將請中評會依黨紀嚴格執行。當時對黨的形象傷害非常大。

吳乃仁先生當時都沒有退黨了，現在卻因鄭文燦推舉卓榮泰參選黨主席就要退黨、退流，會不會小題大作了？

（作者為退休教師）

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