自由廣場》不如改推建交運動

◎ 田台仁

從二○○○年以來，四年一次的中央選舉與四年一次的地方選舉，兩者交叉形成台灣每兩年就一次民主大檢驗。近二十年，各陣營無不迭遭選民嚴厲的檢驗而輪流哀鴻遍野。

然而，這種定期的檢驗，除了深化民主之外，能讓台澎邦格、定位與領土歸屬定調嗎？換句話說，從一九四五年二戰結束至今，台澎這塊領土的歸屬與管轄當局的法源，能否透過內部投票途徑，從各陣營不同主張取其一，而獲得最終定調？顯然不行。

雖然明擺著的事實，就是台灣與中國是兩個不同且互不隸屬的政治實體，但看看加泰隆尼亞的公投，就知道：邦格、定位與領土歸屬，至少要有國際上的大國贊聲，不是台灣人自己說了算。這是國際政治的現實，不能不承認。

台灣被佔領，主權被信託或擱置，所以自己無權建國。想要建國，要經「有權者」授權才行。有權者，就是「以美國為首的聯合國（戰勝國）」。一個領土，有國家的樣子，卻沒有國際承認，只能稱為「自治」。從一六四八年之後，世界政治進入「承認政治」的時代：國家，要由其他既存國家來承認才算數的。這是規矩，不喜歡也沒用。

東奧公投就是明顯的例子：就算公投百分之一百過了，國際奧會不接受又有何用？部分人希望透過國內選舉（公投），來達到邦格、定位與領土主張，就是無視外部權威，在幹自以為是的事情。頂多是在現行法秩序下，明確宣示台灣跟中國是兩個不同國家。但這行為在國際面向，根本不產生有效的意義。

台灣現在要爭取的，已經不是自己如何看待與中國的關係，而是國際如何看待台灣與中國的關係。所以，有志者與其推動公投正名、加入聯合國等無意義的運動，不如推動台美建交、台加建交、台德建交，讓先進國家在發覺自己長久以來為了屈從中國，而給予台灣不公平待遇的錯誤，在罪惡感驅使下改弦更張的賦予台灣本來就該有的地位補償，來得更有意義。

（作者為經濟學人）

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