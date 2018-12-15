自由廣場》台灣如何因應強國夢？

◎ 張延廷

中共透過一帶一路計畫，已向許多國家提供數千億美元的基礎建設貸款，這是中共以債務外交手段牽制許多開發中的國家，並藉此擴大其在國際舞台的影響力。直言之，一帶一路的策略是進行擴張性的經濟政策，其經濟方面的外溢現象是使許多開發中的國家被債務泥沼、共黨勢力滲入，使中共在經濟、軍事、地緣政治快速崛起，以另類帝國主義型態取代，影響所及不只是美國，甚至是自由經濟、國際秩序與普世價值。

一帶一路計畫，也是要建構以歐亞大陸為主體的全球化模式，並對沿線的國家推銷發展經驗。而且中共努力在各種核心及新興科技領域不斷進行超越，並過度展現在制度、文化、政治觀點進行論述，當然會使西方國家所崇尚民主制度、市場機制、自由價值的西方精英眼中有所警覺，並積極謀求應對之策。

由於中共的貿易手段是統整了國有企業實力、重商主義、保護主義，很容易在政府一條鞭的要求下運用經貿力道，影響國際大貿易的走向，這是世界強調自由市場機制的國家難以快速應變的。不難看出，貿易戰已由經貿較勁延伸到地緣政治競逐，雙方在貿易及軍事角力升級，使互動關係轉為競爭關係。中共的一些決策作為甚至已威脅到美國人民利益，包括智慧財產權、貿易失衡、南海衝突、太空領域競爭、軍事勢力擴張等。

再者，中共利用網路快速、便利獲取美國商業機密，並積極蒐集美國關鍵技術、商業交易、智慧財產權，另外又強迫技術轉移、限制美國企業進入中共市場、不尊重國際經貿規則等，在不平等的槓桿中取得經貿優勢。因此在中共逐漸成為國際的修正主義強權之時，再以經貿實力繼續挑戰民主制度、市場機制、自由人權等普世價值，甚至推動中共所制定「中國規格、中國標準」的經濟與政治規則，囊取更多的優勢及影響力。

中共圖霸的心態與思維，會繼續限縮中華民國的國際活動空間，使兩岸的對抗思維及零和互動一時仍無法化解，而且美國已表示反對任何一方片面改變現狀，即是對中共強勢心態的回應。中共雖然強勢推銷其制度優越性，但從未能證實中共制度的道德性及永續價值，而且中共封鎖我國在國際活動空間的強勢作為，已是一場反文明、反民主、反人權價值的攻勢行動。

中共崛起已是企圖破壞現狀的強權，亟思在國際社會發揮更大的影響力，美國已視中共為潛在威脅，雙方關係亦處於十字路口，長期而言，不能完全排除有進入冷對抗的風險，目前美國所採取的模糊策略對中共仍具有一定的嚇阻作用。

中共對中華民國在國際上採攻勢現實主義及零和思維，削弱國家主權，長此以往，台灣很難擺脫中共的長期壓力。台灣已是國際所關注的戰略要地，必須積極設法在國際舞台與多國有更多互動，並建構強固國防凸顯國家要素，藉由交流及彰顯民主價值，促發中共和平演化為民主社會，畢竟民主制度較重視理性、和平及人權價值，也更尊重兩岸和平互動。

（作者為大學兼任教授）

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