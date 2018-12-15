自由廣場》打擊假新聞 不要劃錯重點

◎ 吳景欽

為打擊假新聞，行政院要求各部會盤點主管的法規，以進行檢討與修正。而由NCC所提出的數位通訊傳播法草案，被認為是針對網路社群平台，致引發言論自由侵害之疑慮。行政院雖即召開記者會澄清，此法並無課予網路平台負起言論審查之義務，更無假新聞未能在廿四小時下架就須處罰的條款，希望各界不要誤解。確實，觀草案內容，並無任何懲處機制，若果如此，則立法的目的何在？

根據數位通訊傳播法草案的總說明，基於網路世界的無國界、自由、多元與平等，此法並非在使國家以高密度的措施來介入，而是促成網路的自律與自主。既然如此，法條內容就不應以處罰為核心，只是觀草案內容，似乎在自律與管制間擺盪。

如根據草案第五條規定，數位通訊傳播服務提供者，就國家安全、資訊安全、犯罪偵審、重大公共衛生與災害事件等，必須配合政府來辦理。如此的規範，似會使社群網路平台，在公權力要求交出客戶資料時必須加以配合，確實讓人有警察國家之感。惟條文又強調，須有法律依據才有配合義務，致使此條文變得可有可無。

而原先傳出數位通訊傳播法，準備沿襲德國於去年十月生效的強化社群網站管理法（Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken; NetzDG），對營利性的社群網路業者，課予明顯違法言論必須廿四小時下架，否則，就處以高額罰鍰的規定，實未出現於草案之內，反而根據第十三條第二項，明文業者對傳輸內容不負有審查與監督之責任。甚且，在第十四至十六條，還列有業者於涉及貼文造成侵權不法時，可以主張的阻卻違法的事由。尤其針對所謂真、假新聞或訊息難辨下，於第十五條第一項第一款，還規定內容難以辨認違法與否下，業者無庸負擔侵權行為的損害賠償。故究其實，這些免責條款，不過就在使網路言論的法律責任，回歸民、刑法的規定。

總之，整個數位通訊傳播法草案的內容，要非在促成現已存在的網路自律規範，即是重申個人造業個人擔的責任止於一身之法律原則，就看不出有任何實質的規範作用，致僅具有宣示性。既然如此，又何須背負箝制言論的罵名，來立此專法呢？

（作者為真理大學法律系所副教授）

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