自由廣場》「拒統」是第一要務

◎ 劉瑩

看到姚人多的道歉啟事，心想：一定是自取其辱；果然，得到的只有奚落。

其實也不要怪柯，這次大選，輸到脫褲的是獨膠，連一個溫和到不行的東奧正名，居然都以顯著差距敗陣；第二個慘的是民進黨，四都丟了兩都，第三個才是柯Ｐ，天龍城外力挺的候選人都沒過關，四年前的二十多萬票狂勝變成三千票險勝；唯一的勝者，而且是大勝的，只有國民黨。政治是很現實的，強者主動去邀弱者合作才容易成功，反之不然。所以我們看到，柯Ｐ向韓國瑜遞出橄欖枝，碰了個軟釘子；同樣的，民進黨慘敗下向比你強的柯遞出橄欖枝，下場絕對是熱臉貼冷屁股，想不透姚怎麼會笨到去自取其辱呢？

那麼，小英應該做什麼呢？向更弱的獨派要求合作啊。歷次的小英選舉，獨派成事不足敗事可是很有餘，一天到晚在那叫囂：我們選你當總統，你怎麼不直接公投正名！這次的選舉，統派完勝，連共諜都當選了，相當程度的顯示了台灣選民的素質跟冷漠；天佑台灣，還好小英沒有讓統獨公投過關，否則這次若有統獨大對決，只怕結果會讓獨派傻眼，台灣萬劫不復。小英若肯溫和的遞出橄欖枝，幾位固執的獨派大老跟憤青，請認清事實，收起用極端論述搶票的私心，極端的論述在台灣沒有過半的可能，加入中性拒統的中間陣營，共同對外拒統是當今第一要務，不要繼續扯至少堅定拒統的民進黨後腿。

（作者為醫師）

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