自由廣場》中華民國的真相

◎ 林青昭

為什麼吳寶春聲明引發風暴？而韓國瑜聲明「兩岸一家親，支持九二共識」，不但沒有引發風暴，還掀起韓流旋風當選高雄市長？

以上矛盾現象，主要來自本土政權對中華民國台灣的法定位錯誤認知，不了解「中華民國是中國的非法政權之真相」，將國家、政府、主權等概念混為一談所致。

中華民國定一個言論自由日，但是政府卻無能力保障人民的言論自由。各位想一想，在中國投資的新加坡企業，被強迫必須承認，我是生在新加坡的中國人，可能發生嗎？在中國投資的美國企業，被要求必須反對川普政府，可能發生嗎？國際社會會如何反應？

台商、台灣人為什麼必須屈辱的說：「身為中國人，是我的驕傲、兩岸一家親，支持『一個中國，九二共識』。」原因是台灣人沒有國家保護，國際社會也一直沒有反應，因為中華民國的台灣人，從憲法到外交政策都是自我主張一個中國，各國如何反對？

「中華民國的真相」是，中華民國不是國家，而是中國的舊體制、舊國號，中華民國的所有權利，已由中華人民共和國政府所繼承。包括聯合國與所有國際組織的會員國席位，中華民國在國際社會的財產，都已經由中華人民共和國政府所繼承。中華民國是一個中國之下的非法政府體制，因此「中國台灣」的說法並沒有法理上的問題，只是台灣人對台灣情感上的糾結而無法接受。

長久以來中華民國台灣的為政者主張「中華民國是台灣的國號」、「台灣是主權國家」，因此一般台灣民眾已將中華民國台灣視為一般國家，「政黨輪替」在其他國家也是稀鬆平常現象，對商人到中國「被表態」，則認為只是「民主」和「共產」體制的差異（國家、政府混為一談所致）。

也就是說，對大部分台派人士而言，無論是平時或選舉時，心中已經沒有「台灣法主體」的意識和牽掛，不需要再探究「中華民國害台灣」的真正意涵。至於外交政策的問題，也是因為認為中華民國台灣是國家，一連串的外交困境問題，皆是因為中國強權與金錢收買因素所致。

一般台灣民眾將中華民國台灣視為一般國家，連公開主張「身為中國人，是我的驕傲」的人，都可以在中華民國台灣的公職選舉獲得高票當選，值得台灣獨立建國陣營重新檢討、反省和警惕，為什麼可以容許中華民國繼續存在！

（作者為台灣憲法學會副秘書長）

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