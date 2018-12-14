自由廣場》台灣的德國印記

◎ 施雅軒

十二日，德國在台協會在台北市舉行「德意志帝國駐台北大稻埕領事館」揭牌儀式，緬懷一八九○至一八九五年間，德國在台灣所留下的歷史印記。在此筆者要跟大家分享的是，更遠之前，一位德國地質學者李希霍芬（Ferdinand von Richthofen）踏上台灣的經歷。

李希霍芬生於一八三三年，他比較有名的事蹟是定義中國的「黃土高原」，以及命名「絲綢之路」。但他來台灣的經歷鮮少被人提及，其機緣來自於二十七歲曾隨同艾林波（Friedrich von Eulenburg）使團來東亞，並搭乘皇家普魯士號轉往台灣進行考察工作，由一八六○年在學報上所發表「福爾摩沙北海岸的地質構成」一文可知，其航線從北海岸沿著基隆港進入淡水河，「我們的小船停在不遠的滬尾，離剛才不遠的兩個山地（即觀音山與大屯山）不遠的距離，山峰直接由坡地入海，因為時間有限，我僅停在淡水地區調查」。

全文對北台灣的地質條件有著清楚的查訪，尤其繪製台灣第一份地質剖面圖，堪為台灣科技史的劃時代作品。有趣的是，李希霍芬也帶著我們的眼睛回到過去，「自從一六六二年荷蘭人的殖民地結束後，歐洲船隻只有偶爾來訪，基隆被允許少許貿易，淡水就很少，幾年來有非法的活動在這港口間穿梭，淡水港才逐漸看到歐洲船。我們發現三艘，因為這兩地的訪客不是商人就是船員」，「英國船長告訴我們他曾上溯淡水河四十哩，從新的地圖顯示，淡水河由兩個河系入海，小的河從基隆越過，但是沒有運河可以通往基隆，根據新地圖，淡水河朝東南方有一個很長的河道可通行小船，往上溯十三英里有一個艋舺的聚落，土壤相當肥沃」。

透過李希霍芬的紀錄，十九世紀中葉的北台灣躍然紙上，似乎也告訴我們，台灣的全球化從來沒有停止過！

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

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