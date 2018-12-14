自由廣場》26K的台灣之光

◎ 吳海瑞

麵包的吳寶春、小籠包的鼎泰豐，在消費者眼中都是佼佼者。兩者的售價都比一般店家高上兩、三倍以上，而拜得獎加冕、產品的差異化，吳麵包的附加價值不亞於鼎泰豐。

據報導，吳二○一○年要創業時，曾向鼎泰豐董事長楊紀華討教經營之道，當時楊強調「鼎泰豐成功的秘訣不是美食，優秀員工才是致勝關鍵」。因而建議麵包師傅薪水應該要四十五Ｋ，當時鼎泰豐的後場初級師傅月薪五十二Ｋ，洗碗工人起薪也有卅二Ｋ。不過對比吳寶春公司目前在人力銀行的徵才資訊，麵包師的起薪是二十六到三十二Ｋ，等同其麵包師傅還不如人家八年前的洗碗工。

對於吳的「吝給」，有支持者表示，他的起薪是合法的，也和同業相當，評論此事應當要通觀，吳只是個案，台灣低薪還是要政府通盤解決。

沒錯，我們需要通觀。

國際勞工組織（ILO） 幾年前就指出，自一九八○年代起，工資的漲速就跟不上勞動生產力，意味勞工分到的經濟成長果實越來越少（相對資方）。

ILO建議，各國政府若有心解決勞動市場的不平等問題，就應實施基本工資並強化集體協商機制，以提高低薪貧窮勞工的收入，而非依賴財政政策來重新分配財富。

以台灣目前的社會氛圍和既有基礎來看，集體協商與重分配，不太可能大有進展。最近的契機是，產創四大租稅優惠將依慣例延長十年，財政部希望租稅減免之後的企業可以讓利益進到基層，適度對員工加薪，或是增加僱用，不希望享受租稅減免之後所增加的盈餘，只是配發股利或只讓大股東獲利。期待這一「希望」能有效落實，這也是執政黨將接受的檢驗。

至於基本工資的調整，雖是較具全面性與立竿見影的效果，但小英政府兩年半（含明年元月生效的調至二三一○○元），月基本薪資已調漲了三○九二元，相較馬英九的八年僅調漲二七二八元（由一七二八○調至二○○○八），未來的空間可能有限，這是避免對眾多中小企業衝擊過大。

根據勞動部統計，目前全國九百多萬勞工中，適用基本工資的本國勞工和打工時薪族僅約一百八十多萬人，其餘多數勞工受惠有限，這些勞工的薪資是由「市場決定」，幸運者身在幸福企業，雨露均霑；不幸者有的是經營者獲利有限，無成果可分享，有的是遇到慣企業或慣老闆，如上市櫃公司每年穩定EPS的零頭就可以讓員工每月加薪兩成，卻留給股東；吳寶春的「吝給」也有異曲同工。

對吳寶春來說，這次衝擊不應當只是對政治的重新認識，鼎泰豐多年前給的建議，現在還適用。自己是企業家還是小商人？寶春麵包能走多遠、多久？再次機會檢視自己的經營哲學，塞翁失馬，焉知非福。

（作者為專業經理人）

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