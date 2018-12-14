自由廣場》獨派英雄的陷阱

◎ 陳茂雄

今年九合一選舉，傳統台獨在台北積極對抗柯Ｐ，在南部則支持一位獨派市長候選人，只是兩地都挫敗，以前傳統台獨的氣勢已不復見，大有每下愈況的情勢。有旅居國外的台灣人認為，台獨的氣勢甚強，這是誤會。他們將自認為是台灣人，不是中國人者都列為台獨，事實上，這些人只是認同台灣是一個國家，至於政治生態他們不關心。

傳統台獨是獨裁的蔣政權時代產生，那時候中國國民黨政權透過中華民國政府殖民統治台灣，台獨運動就是要推翻中華民國，在國外的台灣人直接主張台獨，在國內的台獨運動則隱藏在民主運動中，因為蔣家對台獨及共匪的態度是寧可錯殺一百，也不能放過一人。

政治民主化之後，台灣人也進入中華民國體制參政，中國勢力抗拒與台灣人平等參政，因而由反共轉變為親共，與昔日的敵人結盟對付台灣人，不少台獨運動人士由推翻中華民國的訴求改為對抗中國的併吞，在海外多數台獨運動人士雖然也抗拒中國的併吞，但中心思想還停留在推翻中華民國的層次。

黨外時代及民進黨建黨初期，政治人物對台獨運動人士相當敬重，因為一般民眾將他們當作英雄，對選舉有相當大影響力，可是這種影響力越來越小，到今年九合一選舉，完全被柯Ｐ擊垮。所以會出現這種變化，是因為民眾已不將台獨運動人士當作英雄。

以前只要敢罵中國國民黨政權就成為英雄，一則當時台灣人有被迫害的悲情，多數台灣人敢怒不敢言，因而崇拜敢罵中國國民黨政權的台獨運動人士。一則罵中國國民黨可能有牢獄之災，冒坐牢危險的台獨運動人士因而變成英雄，所以對選舉有很大影響力。

政治民主化之後台灣人失去被壓迫的悲情，況且連總統都可以罵，抨擊中國國民黨算什麼？英雄的角色完全消失，對選舉當然失去影響力。雖然有人想以坐牢來獲取英雄的角色，只是民眾將他們當刑事犯，不是政治犯，形象反而更差。

獨裁統治年代罵中國國民黨者變成英雄，現代罵人者反而引起一般民眾厭煩，獨派人士有時還會罵自己的人，民眾印象更差。時空環境已改變，獨派朋友不知廣結善緣，還停留在以前罵人的年代，失去影響力是必然的。（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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