自由廣場》工作一天就可領薪水？

◎ 彭美玲

父親住在護理之家，我除了請照護服務員協助長者之外，還要聘請專業護理師照顧長者的健康，非常用心。因為工作不輕鬆，需要體力，更需要耐心和愛心，因此不僅本地的照服員流動率高，專業護理師的聘請更是不容易，因為應徵者一定要有專業護理師證照。

最近聽護理之家院長說，有應徵者只上一天班，第一天還要請有經驗的護理師協助指導，了解一天工作的內容，第二天這名新人就請病假，還持續拿診斷證明連續請假兩個星期。病假結束，這位護理師搭著名貴的汽車到護理之家辭職，要領取屬於她的薪水，讓院長傻眼，懷疑這位護理師不知道用這種方式得手多少次。

根據勞工請假規則第四條：普通傷病假一年內未超過三十日部分，工資折半發給。辦理請假手續時，雇主得要求勞工提出有關證明文件。因此，護理之家依法的確要支付該護理師薪資，但是又付得不是很開心，一方面有受騙的感覺，另一方面也造成人員調度的困擾。於是護理之家打電話到該護理師曾工作過的醫療院所，發現該護理師的確是累犯。可是依據個資保護法，護理之家無法公布這名護理師的個資。打電話到所在縣市的勞工處，勞工處回答說他們也無能為力。

倘若同一位持有證照的專業人員（未必是護理師），持續用這種不當方式賺取生活費，真的造成用人單位極大的困擾，更讓腳踏實地、認真努力工作者非常不平，若有更多這種鑽法律漏洞的人，將是社會一大隱憂。行政、立法等相關單位實應提供用人單位相關建議，並設法改善，以解民患。

（作者為教師，桃園市民）

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