自由廣場》吳寶春、柯文哲可合作賣西瓜

◎ 魯伯非

吳寶春上海展店，因被中國大陸網友質疑是「台獨麵包」，馬上承認九二共識和兩岸一家親，並以生為中國人為榮。台灣消費者反彈後，他請新當選的準高雄市長韓國瑜幫忙，來面對消費者的質疑。柯文哲聞訊也表示對吳寶春的同情，認為這是兩岸關係的惡性循環，逼一般生意人必須表態。其實吳寶春跟柯文哲應該合作去中國賣西瓜！因為他們充分表現了「西瓜偎大邊」的投機份子性格。

吳寶春當初法國得獎後，請本土派的政治人物陳菊和媒體人鄭弘儀為其高雄創始店站台；並以「台灣之光」作為訴求，強調台灣這個國家出產的麵包，具有世界最高的水準。吳寶春因此在台灣大發利市，有能力以一．六億買下高雄店面及豪宅。現在因為希望在中國大陸賺更多錢，馬上改口說，以身為中國人為榮。更過分的是，台灣消費者反彈後，還請出主張九二共識的韓國瑜幫他出面擋子彈；棄這次敗選、但當初幫他在台灣成長的本土派政治人物、媒體人如敝屣。像這樣子西瓜偎大邊，大幅度轉變政治立場的投機商人，台灣少見。

柯文哲也不遑多讓，當初就是以「墨綠」自稱，利用強調本土意識民進黨的禮讓，在台北勝選。但勝選後，開始強調兩岸一家親，大幅度地向中國靠攏。對民進黨各項執政無情的批評，還說垃圾不分藍綠，但是對極權的中國共產黨，卻一句話都不敢批評。

蔡依林、五月天、周杰倫沒有人質疑他們在大陸賺錢，因為他們不是利用兩面手法來獲取在兩岸的成功；他們只是明哲保身，不去碰觸敏感的政治議題。像吳寶春和柯文哲利用台灣人民的本土意識，獲得商業及政治的成功後，開始向中共卑躬屈膝，謀取更大的個人利益，這種商業及政治的投機份子，就應該接受台灣人民的公評。

順帶一提，具有真正本土意識、無意進軍中國的烘焙師，應該立刻推出真正的「台獨麵包」。用本土、無農藥添加食材，將蔥麵包做成台灣的形狀，中間佐以蔥花。相信這次開始拒吃吳寶春麵包的台灣消費者，應該會踴躍支持這種真正具有台灣意識的烘焙師。

（作者為作家，台北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/