自由廣場》一天買不起三個酒釀桂圓麵包

◎ 林志翰

吳寶春賣高單價得獎麵包開了旗艦店，世界大獎玫瑰荔枝麵包、酒釀桂圓麵包一個要價三五○元，台灣人依舊買單。吳寶春在開店第四年就買下價值一．六億元的兩百坪店面、一戶豪宅，似乎忘了其八年前開第一家麵包店時，苦尋不著店面時，就是由建設公司老闆提供店面，讓他免費使用三年的恩情。

吳寶春帶著台灣人的驕傲一夕變成鳳凰，口袋滿滿的同時，卻爆出他用低薪壓榨年輕烘焙師傅，每天上班八．五小時，預留半小時用餐，此外每日須加班一至兩小時，經常性薪資才可以達到兩萬六千元至兩萬八千元。

這些年輕的烘焙師傅一定很感嘆，每天工作約十小時，不知幫忙烘焙出多少個高單價麵包，日薪卻平均不到一千元，買不起三個酒釀桂圓麵包。

老闆沒賺錢也就罷了，但是看到吳寶春開店僅三年就至少賺進一．六億元，卻不肯將利潤多分一點給同甘共苦的工作夥伴，這樣的慣老闆，竟然侈言有責任為年輕人創造更大市場。

對照吳寶春兩年前接受媒體訪問時表示，中國巿場雖然有十三億人口，但全世界有七十多億人口，他不會把眼光只看在中國，他有著「台灣情結」和「為國爭光」的使命感；今昔比較，台灣人現在吃著吳寶春「九二共識」的麵包，心中那份台灣感動還剩多少？再看看義氣相挺下對應的高單價，你我絕對有受欺騙的悲愴。

（作者為教育工作者，台南市民）

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