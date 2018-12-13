自由廣場》新聞的騷動與無知國家排行榜

◎ 邱宇健

九合一大選民進黨大敗，各界檢討蔡英文政府的聲浪高漲，雖然她的表現沒有達到人民期待，但執政績效有比馬政府時代還差嗎？隨便舉例，馬英九八年全國負債增加一．七三兆元，基本薪資調漲二七二八元，小英則是兩年半全國負債減了九十五億元，基本薪資調漲了三○九二元；即便以剛當選高雄市長的韓國瑜最愛講的經濟，蔡英文上台後貿易出口連二十四紅，也比馬下台前連十六黑為佳。那為什麼人民這麼快就用選票教訓了執政黨呢？為什麼韓國瑜這麼空洞的政治口號可以打動人民呢？

答案或許是因為無知，對於政治的無知。現在的台灣人民對於政治，不是理解，而是感覺；對於投票，不依思辨，只憑情緒。

在新聞管制的戒嚴時代，我們很自然地認為查禁新聞必然是民主政治的敵人，因此鼓吹言論自由與出版自由，但英國哲學作家艾倫狄波頓在《新聞的騷動》一書中提醒了我們，「就削弱人的政治意志而言，有些力量遠比查禁行為更加有害，也更加憤世嫉俗：也就是以混亂、零碎，而且時斷時續的方式呈現各種事件，以致大多數的閱聽大眾都無法長期關注最重要的議題，於是絕大部分的民眾便在困惑、乏味，以及心思分散的情況下不再關注政治。」

我們現在看到的媒體不就是這樣在餵民眾新聞嗎？對於需要長期關注的重要議題，像九二共識，大部分的台灣民眾在「困惑、乏味，以及心思分散」的情況下，根本不瞭解它的涵義，直到選後才在google狂搜；又例如能源政策，台大風險中心日前公布調查結果，公投都投完了，卻有四十四％的民眾不知道台灣的主要發電方式是燃煤，誤以為是只占台灣九．三％發電的核能。

國際市場研究機構益普索（Ipsos）為了解各國民眾對本國及國際情勢的認知程度，在二○一六年公布「全球無知國家排行榜」，印度第一，中國第二，台灣第三。台灣民眾經國際認證的無知，在這次九合一大選中顯露無疑，隨便一個假新聞或事件片段，媒體就可以帶風向操作輿論，讓理性的思辨不敵高昂的情緒；如果這樣的無知被用來影響政策、操控政治時，我們不禁擔憂哪一天台灣會被人民自己無知的洪流摧毀。

艾倫狄波頓說得真切，獨裁者想要鞏固自己的權位，他只要確保「新聞機構持續不斷傳播各種沒頭沒尾的新聞快報，大量轟炸觀眾，絲毫不用說明事件的脈絡，同時不斷改變新聞議程，也不闡明各項議題之間的相互關聯，而且不時穿插凶殺案與電影明星花邊的聳動報導，這樣就足以弱化大多數人掌握政治現實的能力。」

台灣現況不正是如此嗎？只是獨裁者在對岸而已。

（作者為民代助理，新北市民）

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