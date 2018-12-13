自由廣場》姚人多 周杰倫 小英

◎ 宋醇誼

無意中聽到十二月十二日是姚人多生日，這麼巧！這一天，柯文哲罵他「噁心」！反正就是選舉恩怨，然後柯某人贏了，跩了，講話更大聲了！還帶一筆「文青」如何如何，就像一些新聞界人士也常批評「文青治國」如何如何一樣。

真正「噁心」的，我反而覺得是民進黨敗選後無所不在的事後諸葛亮，從報紙、電視到自媒體，棒打落水狗，天花亂墜！台灣水準就這樣嗎？成者為王，敗者為寇？沒其他論事標準？剛過世的老布希未連任，打敗他的是柯林頓，但幾年下來，你說誰的評價高？

是的，我要幫蔡英文講話。和姚人多有關。

姚人多有一次在「民進黨的未來」演講中提到：「小英是我所看到最真誠的政治人物！我之前一直在文稿裡面，想很多橋段讓她媚俗一點、壞一點，她都不要。像她剛上台的時候，那時候周杰倫有一首新歌，我就在稿子裡面寫：『馬總統，說好的幸福呢？』她看了就把我叫過來，問我這句話是什麼？我說：『主席，這是周杰倫的歌。』她說，她沒聽過這首歌，她不講。重點是，她拒絕的原因竟然是『她沒聽過這首歌』！她說這是作假。」

二○一○年我看到這篇文章，就成為英粉。一直到現在，小英這種拙於言辭的性格，有點拘謹，有點嚴肅，不討喜，但是以一個政治人物而言，「拒絕作假」是個極少見的優點，尤其在媚俗氣氛濃厚的台灣政界。把小英和誠懇說謊的馬英九、喊口號專家韓國瑜對照著看，你就知道我在說甚麼。然而，「韓口號」贏了選舉，然後，小英就要下地獄？

我爸爸說得最好，記者罵人很厲害，又怎樣？當總統行嗎？

結論就是：記者先生小姐，請用「總統」的標準評論總統，別跟基金經理人一樣，沒頭沒腦的羊群效應！

（作者任職金融服務業，新北市民）

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