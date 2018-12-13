自由廣場》誰來幫總統裝上ABS？

機車小事 憲政大事

◎ 雲程

明年元旦開始，新款機車要強制加裝ＡＢＳ或ＣＢＳ煞車系統，車價將一口氣多八千到一萬元。日前總統在記者會中提及：「立意良善的施政，常常會忽略掉一件事，也就是這些施政新標準的施用，是不是會增加人民沒有辦法負擔的情況。」說得真好。於是，三天前才堅持如期實施的交通部，代理部長聞訊趕緊說「將重新檢討」。

支持者說「總統不一樣了」，反對者說「快、狠，但不準。」但雙方都沒講到重點－總統越過行政院長，直接指點個別政策，合理嗎？顯然不合理。

癥結在於「中華民國憲法」中的總統定位不明－權力很大，卻無相對的問責機制。

現代憲法基於「權力分立」原則而成立。總統制國家中，立法、行政、司法三權平等且相互水平制衡，沒有任何權力凌駕其他之上。內閣制國家稍有不同，行政權雖脫胎自立法權（多數黨組閣），卻輔以隨時倒閣或解散國會的設計。但兩者都有達成制衡問責的目標。

在問責上，所謂的「中華民國憲法」渾沌不明：一方面總統明顯是行政權之首，享有國防外交等，如統帥、條約、宣戰媾和、戒嚴、緊急命令之國安關鍵權力，但憲法上行政院才是「最高行政機關」；而立法院法律案、預算案、條約案有窒礙難行需要時，行政院仍須經總統核可才能提覆議。立法權監督行政權，但行政院長只是總統的玩偶，總統才是行政權的藏鏡人。

但另一方面，若說總統是行政權，憲法卻證明總統若不是行政權－他得召集五院院長，會商解決院與院之間的爭執；要不然就是有兩個行政權。於是，什麼權都無法定義總統。他／她是如金字塔頂端般，凌駕各權、各院之上的君主權或總督權。

民主國家不怕總統權力大，美國總統在必要時的權力可像獨裁君主一樣大，但美國憲法與法律，明文條列制衡機制與條件，不怕總統脫軌。民主國家怕的是憲法設計矛盾，或權力流程有黑洞，可任人恣意揮灑。

「中華民國憲法」中，無法被權力分立原則所定義的總統，就是台灣民主的隱憂。荒謬的是，有先天矛盾的「中華民國憲法」，卻正指導著民主台灣。

台灣在戰後政治重建的道路上走了七十年，面對此民主瓶頸，我們該換一部「真正權力分立的憲法」了吧！

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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