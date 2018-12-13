自由廣場》免費遊台灣

一個反制中國打壓的構想

◎ 田弘明

從航空公司、國際連鎖飯店網頁到吳寶春事件，中國處處打壓台灣，使得國際上越來越多人以為台灣是中國的一省。筆者有個反制的構想。

飛機和飯店都是國際旅行的一環，但進入一個國家最重要的是「簽證」。對外國人來說，簽證是一個國家主權的表徵。台灣觀光局或民間機構，可以在主要社群網站、或是重要的國際媒體登一則廣告，內容如下：

免費遊台灣，只要︰一、持有中華人民共和國政府發出的入台簽證或入台許可（免簽證或落地簽證者不適用，請務必申請簽證）；二、乘坐中國國際航空公司，中國東、南、西、北方航空公司，中國海南航空公司的班機進入台灣者，就可以不限艙等，機票全額退費，和五星旅館四晚住宿招待（不要訂房，來台後再接受安排，不能自選）。

這個廣告構想是，中華人民共和國沒有台灣主權，不能發出入台簽證或入台許可。航空公司亦不會搭載無有效旅行證件的旅客。但因大批外國人為了「免費遊台灣」，爭相去中國大使館申請入台簽證，擠爆它，看他們怎樣向世人解釋中國沒有台灣主權，所以無法發入台簽證。大家亦搶著去中國的航空公司訂位，反正可以全額退費，先搶先贏。訂位全滿。旅客報到時，航空公司要不要跟旅客說明中國發的入台簽證是無效旅行證件？結果，訂位全滿，起飛時卻空位一大堆。訂位旅客是因航空公司網站誤導消費者台灣是中國的一部份，所以去中國大使館申請簽證，結果拿不到有效的入台簽證，因此可以要求全額退費，甚至要求賠償。

如果中國敢發入台簽證，航空公司敢載旅客到台灣，台灣就原機遣返。航空公司犯規，罰它大錢。再幫助這些旅客控告中國和航空公司詐欺，發假簽證。台灣就有機會在法庭上辯論台灣的主權，中國無法阻止。

最好的結果是，法庭認定台灣是一個主權獨立國家，或中華人民共和國沒有台灣主權。再其次是法庭不敢判定政治問題，但判航空公司誤導旅客。航空公司和飯店就可依這個判例，為台灣正名。最壞，也只是「維持現狀」，所以絕對值得一試！

對了，廣告中註明不能自訂旅館，是避免造成無辜旅館業者的困擾，因為他們也是受害者。

（作者為香港籍醫護工作人員）

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