社論》「政治零分、經濟一百分」真諷刺

一個麵包師傅到中國上海合夥開店，也要交心「兩岸一家親，支持九二共識」，「身為中國人，是我的驕傲」。不過，這種政治表態卻在兩岸兩面不討好，於是麵包師傅找韓國瑜救援。韓國瑜聲稱，一個單純的生意人在不過度碰政治的情況下，開創自己的一番事業，盼台灣人能做他的後盾。諷刺的是，兩人記者會後，中國網友繼續批評他們根本就是兩個詐騙犯惺惺相惜。麵包師傅，不是第一個受害者或投機者，也不會是最後一個受害者或投機者。

這次選舉的當紅口號，「貨出得去、人進得來、高雄發大財」，「政治零分、經濟一百分」，好像台灣去政治，只談兩岸經貿，每個人包準發大財。這如果不是無知便是謊言，因為，在中國什麼都泛政治，北京對台灣更是泛政治到天羅地網。所謂的「政治零分、經濟一百分」，源頭就出在北京硬要台灣接受它的政治，小英政府拒絕馬規蔡隨，北京即緊縮觀光客來台、減買農漁產品、獨厚藍八縣市等經濟制裁手段便不一而足。如此這般，還奢談政治零分，其實不是真正政治零分，而是只講北京想聽的政治。所謂的政治零分，選後立刻亮出中國政治一百分的底牌，可見，「政治零分、經濟一百分」，不是經濟學而是政治學。

最近，有解放軍背景的中國企業華為，副董事長兼首席財務長孟晚舟在加拿大被捕，刻正開庭決定是否引渡到美國受審。而中國政府與官媒極盡逞凶鬥狠之撂話，要求加拿大與美國重視孟晚舟的人權。中國一夕之間變成人權國家了嗎？非也，那是因為在國家資本主義之下，華為執行了不為人知的國家任務，所以非得力保孟晚舟不可。這就是中國的政治！海航集團聯合創始人王健被跳崖，阿里巴巴集團董事局主席馬雲被退休，凡此說明，中國無所謂經濟的歸經濟，一切都要講政治。表面上的市場經濟，暗藏著國家計畫，涉及關鍵技術的企業，老闆都必須姓黨，而且，大老闆就是習近平。

兩岸經貿，始自鄧小平的改革開放。起初，中國為了招商引資發展經濟，不論黑貓白貓，能抓到老鼠的就是好貓。等到中國經濟快速成長，國際資金源源不絕，就像川劇變臉一樣，馬上拋出不准一面在中國賺錢一面支持台獨的血滴子，甚至，還出現了舉報台獨的新行業。台商、台灣藝人，在中國市場其實面臨極大的政治風險，容不得你在商言商。對此，台灣社會也很為難，若因他們的政治表態而大加撻伐，只會出現北京所樂見的自相殘殺，但默不吭聲又形同鼓勵效尤。偏偏，台灣是自由國家，不能限制人民到中國發展，但是一旦出現政治後遺症，整個社會又必須概括承受。這種為敵所用的矛盾，台灣社會需要超越情緒地共同體沉思，朝野更當共籌因應這種裂解台灣的防衛機制。

日前，有立委在財委會質詢時要求，公股銀行董總不能用中國製手機及微信，還要求金管會約束所有三十七家銀行和未來兩家純網銀等公民營金融機構，都不能採用中國製的資安設備。看看美國對華為出重手，便知立委的關切其來有自。詎料，某民營銀行董事長稱，他不懂政治，但從金融業的觀點，希望台灣能夠用到最好的科技，帶我們走得更遠，政府的思考，應該以此為出發點。商人在台灣要求去政治，卻配合中國的政治要求，金融安全攸關廣大消費者權益，竟如此輕忽資訊安全！正當美、英、澳、紐、日紛紛修法禁止採購華為產品，台灣仍充斥著大量華為產品，國際擔心台灣淪為「特洛伊木馬」，似非杞人憂天。

台灣急需拚經濟，不要沉溺在內部矛盾，別讓朝野惡鬥妨礙經濟發展，這是理所當然的。但，這跟漠視兩岸敵我矛盾，對北京隱藏政治意圖的經濟統戰麻木不仁，完全是兩回事！更何況，中國經濟體制今非昔比，美中貿易戰又拉長戰線，中國本身且自顧不暇，還有多少餘裕幫台灣「發大財」？接受中國的政治要求，台灣就能經濟一百分嗎？「貪財愛錢」若未能圓發財夢，萬一迎來新的外來政權，那才是無可救藥的悲哀。

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