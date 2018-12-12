自由廣場》後WTO時代 毛利更重於數量

◎ 黃欽印

在ＷＴＯ時代，除了少數例外，廉價商品橫行。除了中國世界工廠獲利，廉價商品所產生的是多數國家的低薪資，工作機會的被掠奪，與全球惡化的環境污染等現象。美國川普政府所要導正的，正是這種經濟利益被一國獨享的現象。ＷＴＯ本身的陳議在二十年前就已遭受很大爭議，當今的各種全球政經亂象不過是揭露這本已存在的亂源而已。

台灣身處在這樣的全球政經調整時刻，更該看清自身產業能貢獻國際社會的角色。首先，台灣生產的產品，本就不是廉價商品，然而我們的產品價格長期受到廉價商品的打壓。因此，應該趁此時接近客戶市場，經營品牌、品質，與售後服務體系。政府與各商會應該努力合作經營國家產品形象，透過在各國設立產品服務據點，降低我國以中小企業為主的企業在海外開拓所需的成本。商會的角色不該只會唱衰與要糖吃，而是與政府合作，做擴大台灣國際品牌與市場的工作。

其次，在後ＷＴＯ時代，由於各國開始築起關稅壁壘，因此我國企業與各國勢必要有分享的觀念，使銷售利益也能與當地國家的企業、人民分享。若不然，則該產品必須具備獨特需求性，使產品的毛利越過關稅後仍有利可圖。

整個台灣政府與產業必須重新檢視企業毛利這件事。在政府推動智慧製造給了很多企業提升毛利之可能的同時，也該大幅鼓勵大型貿易商社的設立。這些大型貿易商社會去檢視各國的產品服務需求、各國的進出口相關規定與稅法，帶動台灣中小企業去滿足各國市場的需求。大型貿易商社也會成為政府的先鋒，使政府能具體與各國建立良好且有助於雙方國家人民的工作。

過去二十年，深受薄利多銷之害的台灣產業，該是努力檢視自己的獲利結構，同時去鼓勵政府一起協同於國際商務。

在後ＷＴＯ時代，別只是巴望著區域經濟體的恩給，而是透過智慧製造技術產出與銷售對方確有需求的高毛利產品。而高毛利的產業，也將提升台灣的薪資結構，使國家社會更為穩定。

（作者為東海大學工業工程與經營資訊學系主任）

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