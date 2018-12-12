自由廣場》《林保華專欄》中共白手套 談孟晚舟被捕

華為公主孟晚舟在加拿大溫哥華被捕，並被要求引渡美國，成為全球新聞焦點，乃因孟晚舟是現時華為集團副董兼財務長的第二號人物，又是創辦人任正非的長女，實際上就是接班人；而華為是全球最大電信設備製造商，承擔中國高科技趕超美國的重任。為此任正非趕到中南海共謀對策，中國外交部也發出措辭強硬的聲明，但還不敢一拍兩散。

孟晚舟被捕發生在川習會前數小時，川普沒有被屬下告知，習近平卻馬上知道，也可見華為與中南海的特殊關係，不論哪個派系掌權。

孟晚舟正在申請保釋，估計可能性不大。因為即使不會棄保潛逃，孟也會與中國政府密謀對策。一年前香港前民政事務局長何志平因為「一帶一路」在紐約行賄非洲官員而被捕，五度申請保釋都被拒。

華語媒體的評論，一般局限在中美貿易戰、美國要封殺中國5G產業的發展；外媒則偏重華為利用其高科技產品進行間諜活動。台灣朝野屬於對於中共諜報滲透感覺麻木的華語世界。

簡單說，華為是中共反美反西方活動很重要的白手套。而孟晚舟進入華為長達二十五年，因此華為所做的事情，孟晚舟不但在公司裡了解，在家裡還了解更多的重大機密。這是中共最著急的地方。

孟晚舟手上有八本護照，其中三本是香港特區新舊兩種有效護照。這點就讓人想起現在逃亡美國的中國富商郭文貴，他有十一本護照；一九九九年逃往加拿大的富商賴昌星也有香港護照；他們都曾經是中國國安部的人。孟晚舟呢？中國貪官也有多本護照為逃亡之用，華為為黨國做出重大貢獻，因而是國安的需要。

二○○一年九一一恐怖襲擊紐約世貿中心發生後，美國主流媒體揭露華為等中國「民企」協助賓拉丹在阿富汗興建光纖電纜設備，使他得以遙控指揮。美國當時對此沒有重視，這些民企是中共滲透與擴大版圖的工具，尤其在戰亂地區，例如中東地區。其後他們協助伊拉克的薩達姆政權。前年十二月，美國商務部發給華為的行政傳票，擺明美國正針對華為是否違反美國對古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的貿易管制展開擴大調查。現在查出華為利用其香港公司犯事。

總之，被美國視為流氓國家者，華為就最有興趣提供高科技援助來壯大他們的反美力量。

中國政府與媒體已從對中美貿易戰的低調態度拉高聲調反美，拳民也揚言要抵制美國貨。

習近平上台時掀起反日狂潮，今年已經不得不收兵，向日本首相安倍低頭示好；這次如果掀起反美狂潮，則是習近平的皇位保衛戰。因此中國對事件的後續反應，將可觀察習近平在黨內是否還有「定於一尊」的地位，還是只是暫時仍被供奉的神主牌。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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